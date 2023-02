Kulturelles Highlight für alle Altersgruppen

Die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA) lädt am kommenden Freitag (24. Februar) zu einem ganz besonderen kulturellen Leckerbissen. Was das Besondere bei dieser Veranstaltung ist, wieso die OJA diese überhaupt auf die Beine stellt und für wen das Angebot geeignet ist, darüber sprach WN-Mitarbeiterin Tina Nitsche mit Uta Kerckhoff von der OJA.

Am Freitag lädt die OJA zum Impro-Theater ein. Was ist das Besondere bei dieser Veranstaltung?

Uta Kerckhoff: Bei dem Impro-Theater handelt es sich um eine kulturelle Veranstaltung im Rahmen des 1000-jährigen Kirchenjubiläums und zwar für jedermann. Es handelt sich dabei nicht um einen typischen Programmpunkt für OJA-Jugendliche. Schließlich spricht ein solches Jubiläum nicht nur eine bestimmte Altersklasse, sondern alle Bürger an.

Wie ist die OJA auf die Idee gekommen, ein solches kulturelles Highlight in Ascheberg anzubieten?

Kerckhoff: Wir haben überlegt, was wir im Rahmen des Kirchenjubiläums St. Lambertus für eine Aktion anbieten können. Es sollte etwas sein, das es so bislang in Ascheberg noch nicht gab. Denn ein 1000-jähriges Jubiläum ist ja schon etwas ganz Besonderes, und dem wollten wir mit einer passenden Veranstaltung gerecht werden. Zum anderen spielten einige Faktoren bei unseren Überlegungen eine Rolle. Denn wir wollten etwas anbieten, wodurch bei der Veranstaltung an sich der Bezug zum Kirchenjubiläum hergestellt werden kann. Und so sind wir auf das Impro-Theater gekommen.

Theater ohne festes Drehbuch

Nun ist Impro-Theater vielleicht nicht für alle ein gängiger Begriff. Was genau versteht man darunter?

Kerckhoff: Impro-Theater ist eine Form des Theaters, bei der es kein festes Drehbuch gibt und die Schauspieler ihre Inhalte quasi über das Publikum vorgegeben bekommen. Und da lässt sich ein 1000-jähriges Kirchjubiläum wunderbar einarbeiten.

Muss man sich zur Veranstaltung anmelden und wo gibt es Eintrittskarten?

Kerckhoff: Anmeldungen sind nicht erforderlich, aber man benötigt Eintrittskarten. Diese gibt es zum Preis von 15 Euro pro Stück bei der OJA-Ascheberg und dem JuIn Herben zu den jeweiligen Öffnungszeiten sowie an der Abendkasse.

Welche Zielgruppe wird angesprochen?

Kerckhoff: Diese Veranstaltung ist für alle Bürger ab zwölf Jahre geeignet.

Wo findet das Impro-Theater statt und zu welcher Uhrzeit beginnt es?

Kerckhoff: Das Impro-Theater findet am kommenden Freitag im Pfarrheim St. Lambertus statt und beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr.