Nach 31-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat, davon 25 Jahre als Vorsitzender, ist Alois Loddenkemper während der Generalversammlung der Raiffeisen Ascheberg verabschiedet worden. Sein Stellvertreter Georg Resing würdigte die Verdienste des Rinkeroders. „Unsere Zusammenarbeit war geprägt von gegenseitigem Respekt, einem Austausch auf Augenhöhe und einem immer im Vordergrund stehenden Teamgedanken“. Dabei erinnerte er auch an die Fusionen der drei ehemals selbstständigen Genossenschaften Ascheberg und Rinkerode (1993) sowie Ottmarsbocholt (1999). Geschäftsführer Andreas Baumeister lenkte das Augenmerk auf die Fähigkeiten Loddenkempers, sich „kurz, knackig und präzise“ auszudrücken. Das sei schon etwas gewesen, was ihn ausgezeichnet habe.

Genossenschaft steigert Umsatz

Aus dem auf der Versammlung in Frenkings Festscheune vorgetragenen Geschäftsbericht wurde ersichtlich, dass die Raiffeisen Ascheberg ihre Marktposition weiter festigen konnte. Der wertmäßige Umsatz wurde um 3,5 Prozent gesteigert und liegt im letzten Geschäftsjahr bei nunmehr 39,2 Millionen Euro. Die 444 Mitglieder werden an der guten Entwicklung in Form einer 1,3-prozentigen Warenrückvergütung beteiligt, außerdem gibt es für die Geschäftsanteile eine 3,5-prozentige Dividende. Das gute Ergebnis sei auch Ausdruck einer kompetenten Fachberatung, erklärte der Vorstandsvorsitzende Martin Fallenberg. Sowohl das landwirtschaftliche Klientel als auch die Kunden in den Raiffeisenmärkten „brauchen Profis an ihrer Seite. Die haben wir. Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich jeden Tag aufs Neue den Anforderungen stellen“.

Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Markus Hinz geehrt, 20 Jahre dabei sind Thomas Altenau und Mechthild Naber. Und seit zehn Jahren gehören Markus Horstmann und Philipp Lödding zur Belegschaft.

Bei den turnusmäßigen Wahlen gab es einmütige Bestätigungen für Franz Dabbelt, Klaus-Theo Schulze Bölling und Robert Schulze Frenking (Vorstand) sowie Hubert Kleuter, Ludger Lütke Wöstmann, Elmar Schulze Heil und Alfred Stattmann (Aufsichtsrat). Die durch das altersbedingte Ausscheiden von Alois Loddenkemper entstandene Lücke füllt mit Tobias Surmann wiederum ein Rinkeroder Landwirt aus.