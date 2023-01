Laienspieler spielen sich selbst

Auch in Davensberg hat sich der Bühnenvorhang der Burgturmspielschar nach zweijähriger Zwangspause am Freitagabend in der Turnhalle endlich wieder gehoben. Mit dem plattdeutschen Stück „Urse bestet Stück“ von Hugo Rendler spielt sich die Spielschar selbst bei den Proben zum neuesten Werk „Die Bushaltestelle“. Mit viel schwarzen Humor und Sarkasmus wurde in dem Stück über das Theaterleben kaum ein Klischee ausgelassen.

