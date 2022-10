Laienspielschar Herbern bastelt am Bühnenbild

Klappe, die Zweite. Schon im vergangenen Jahr wollten die Laienspieler aus Herbern mit dem Stück „Jens Petersen kriggt Besök“ von Autorin Claudia Freese aus dem Plausus Verlag vor heimischem Publikum punkten. Corona machte dann kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. Jetzt sind alle wieder an Bord und proben, was das Zeug hält. Wenn alles nach Plan läuft, findet die Premiere am 30. Dezember (Freitag) statt.

Das Theaterstück wurde – wie immer – von Andreas Nienhaus verfeinert. Altbekannte Gesichter aus der Theatergruppe sind in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Kai Nienhaus, Veronika Rupke, Monika Voß, Marion Kraß, Peter Schulze-Horn, Beate Feldkämper und Swantje Krampe-Steden füllen die Komödie mit Leben.

Doch bis zur Aufführungspremiere gibt es noch einiges zu tun. Neben den Proben müssen die Kostüme zusammengestellt, Requisiten gefunden und das Bühnenbild gestaltet werden. In den drei Akten geht es um Jan Petersen (Kai Nienhaus), der alleine auf seinem Hof lebt und keinen Besuch mag. Er liebt sein Junggesellendasein auf seinem Hof und kümmert sich lieber um seine Tiere als um seine Mitmenschen. Doch sein ruhiges Leben gerät völlig aus den Fugen, als ihm die Postbotin Hanni (Monika Voß) seine reiche Tante aus England (Veronika Rupke) ankündigt.

Das ruft Bürgermeisterin Schulze Piepenbrink (Swantje Krampe-Steden) auf den Pan, die Investitionen für das ganze Dorf wittert. Seine Freunde Annalena (Beate Feldkämper), Jürgen (Peter Schulze-Horn) sowie Haushälterin Gertrud (Marion Kraß) stehen ihm hilfreich zur Seite.

Die Generalprobe für Kinder und Bewohner des Altenheims ist am 29. Dezember (Donnerstag) um 15 Uhr in der Aula der Profilschule. Der Vorverkauf für die Vorstellungen am 30. Dezember (19 Uhr), 6. Januar (19 Uhr), 7. und 8. Januar (17 Uhr), 13. Januar(19 Uhr) sowie am 14. Januar (17 Uhr) findet am 3. und 4. Dezember wie auch am 10. und 11. Dezember jeweils in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr in den Räumen des St.-Benedikt-Pfarrheims an der Bergstraße statt. Der Kartenpreis beträgt zehn Euro.