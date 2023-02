Lambertus strapaziert Lachmuskeln aus dem Stegreif

Impro-Theater gastiert am 24. Februar in Ascheberg

Anlässlich des 1000-jährigen Bestehens der Gemeinde St. Lambertus Ascheberg gastiert das bekannte Improvisationstheater Impro 005 aus Münster am 24. Februar (Freitag) ab 20 Uhr im Ascheberger Pfarrheim. Das Motto des Abends lautet: „Die ultimative St.-Lambertus-Show“.

„St. Lambertus hatte bei der Offenen Jugendarbeit angefragt, ob wir das Pfarrjubiläum mit einer Aktion unterstützen würden“, wird OJA-Mitarbeiterin Uta Kerckhoff in einer Pressenotiz zitiert. „Anlässlich eines so bemerkenswerten Jubiläums wollten wir uns nicht lumpen lassen und etwas auf die Beine stellen, das auch die Offene Jugendarbeit Ascheberg noch niemals zuvor in ihrem Programm hatte“. OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann ergänzt: „Das Impro-005-Theater ist weit über die Grenzen Münsters bekannt. Wir sind echt stolz, dass es uns gelungen ist, es zu uns nach Ascheberg zu holen“.

Lachmuskeln werden strapaziert

Bei einem Impro-Theater werden auf Zuruf von Stichwörtern aus dem Publikum aus dem Stegreif Szenen gespielt, die sich unter anderem auch rund um das Thema „1000-jähriges Bestehen von St. Lambertus“ drehen können und die Lachmuskeln kräftig strapazieren werden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Jetzt fehlt uns nur noch das Publikum“, merkt OJA-Mitarbeiterin Wencke Lemcken an.

Die Tickets kosten 15 Euro und können zu den Öffnungszeiten der OJA am Lambertus-Kirchplatz 20a in Ascheberg oder im JuIn, Südstraße 30 in Herbern sowie an der Abendkasse erworben werden.

Öffnungszeiten der Offenen Jugendarbeit in Ascheberg: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 15 bis 19 Uhr; JuIn in Herbern: Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr.