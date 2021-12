Landjugend erfüllt viele Weihnachtswünsche

Die voll beladenen Autos der Verteiler erinnerten beinahe an den Weihnachtsmannschlitten – bei all der Fülle an liebevoll verpackten Geschenken, die die Ascheberger Landjugend kurz vor den Feiertagen an Flüchtlingskinder überbrachte.

Viele Kinderaugen strahlten in den Ascheberger Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in den Flüchtlingsheimen, als dort der Vorstand der KLJB Ascheberg die Geschenke der „Wünsch dir was! – Aktion“ verteilte.

In den Wochen vor Weihnachten konnten die Ascheberger Sterne mit Wunschzetteln von einem Tannenbaum bei Getränke Hölscher abhängen und die darauf stehenden Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllen.

Von Kopfhörern über Schulmaterial bis hin zu Actionfiguren war alles an Wünschen vertreten, verraten die Initiatoren in einer Pressemitteilung. Die voll beladenen Autos der Geschenkeverteiler erinnerten somit beinahe an den Weihnachtsmannschlitten – bei all der Fülle an liebevoll verpackten Geschenken.

Aufgrund von Übersetzungsschwierigkeiten waren vier bis fünf schwer erfüllbare oder schwer verständliche Wünsche bis zuletzt an dem Baum bei Hölscher hängen geblieben. Diese besorgte die Ascheberger Landjugend noch im Handumdrehen ganz kurz vor Weihnachten – zum Teil aus eigener Tasche als auch mit der Hilfe ein paar großzügiger Spender. Anhand der auf den Sternen stehenden Wünsche zeigte sich zudem, dass der Bedarf an Sportkleidung im Flüchtlingsheim groß ist. Daraufhin stellte die Landjugend im Sportlerheim an der Nordkirchener Straße sowie bei Getränke Hölscher Sammel-Kisten für aussortiere aber gut erhaltene Sportkleidung auf. Die Kiste an der Sporthalle wird auch zu Beginn des neuen Jahres noch dort stehen, heißt es weiter.

Auch in diesem Jahr freute sich die Landjugend über die rege Teilnahme an der Aktion und bedankt sich bei allen Wunscherfüllern.