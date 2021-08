Landjugend setzt Zeichen für Vielfalt

Endlich wieder als Gemeinschaft etwas unternehmen, Freunde treffen und mit ihnen aktiv werden. Dazu ein Zeichen für Vielfalt, Demokratie und Nächstenliebe setzen. Die Landjugendgruppen aus Ascheberg und Herbern haben das über 48 Stunden hinweg bei der diözesanweiten Aktion „kljbbunt“ erfolgreich getan. Die Herberner freuten sich am Ende über den Sieg, die Ascheberger landeten als Vierter hauchzart neben dem Treppchen.

13 Ortsgruppen aus dem Bistum Münster beteiligten sich von Freitagabend bis Sonntagabend an der Aktion, die von der Arbeitsgruppe Jugendpolitik mit Unterstützung der KLJB-Referenten erarbeitet worden war. Innerhalb von 48 Stunden gab es verschiedene Aufgaben zu lösen.

Die Herberner Landjugend gewann den Aktionstag Foto: KLJB

Am Freitag startete die Aktion für die Ascheberger damit, den größten Regenbogen zu erschaffen, den das Dorf je gesehen hat. Der Regenbogen spiegelt das bunte und vielfältige Landleben wider. Im Laufe des Abends wurden weitere Aufgaben zu den Themen Vielfalt, Demokratie und Nächstenliebe bearbeitet.

Der nächste Tag begann damit, ein Abendessen mit regionalen Produkten vorzubereiten. Mit weiteren Aufgaben zu Gemeinschaft und Teamwork wurde der Tag abgeschlossen. Am Sonntag wurden die Spuren der Vergangenheit Aschebergs erkundet. Die historischen Orte des Dorfes wurden von den Landjugendlichen angeschaut, um die geschichtlichen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der Tag endete mit einem gemütlichen Beisammensein und dem Wiegen der zahlreichen Kronkorken, die am Wochenende in Ascheberg gesammelt wurden.

KLJB Bunt: Die Ascheberger bauten einen großen Regenbogen. Foto: KLJB

Auch die Herberner erstellten Bilder zu den Themen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Demokratie und Nächstenliebe. Auch sie bereiteten ein regionales Grillen vor. Spaß bereiteten ein Kneipenquiz und ein TikTok-Video. In den 48 Stunden wurde ein Banner gestaltet und mit mit Mitmenschen aus dem Ort Interviews geführt. Die rund 40 Mitglieder erkundeten die Erinnerungskultur im Ort und betrieben in sozialen Netzwerken Öffentlichkeitsarbeit. Die Herberner berichten, dass daheim geschlafen wurden. Sobald die erste Aufgabe kam, traf sich die Runde morgens bei einem Mitglied, wo die Aufgaben am Wochenende bestritten wurden. Bei der Siegerehrung am Sonntag um 17 Uhr freuten die Herberner Landjugendliche sich über den Sieg und 500 Euro für ein Wochenende in Düsseldorf. „Es war eine gelungene Veranstaltung. Alle Mitglieder, die teilgenommen haben, hatten Spaß und viele kreative Ideen, die uns zum Sieg verholfen haben. Mit dem Sieg hätten wir nicht gerechnet, deshalb war die Freude am Ende umso größer! Die Aktion hat vor allem unsere Gemeinschaft gestärkt, wir sind stolz darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können!“, bilanzierte Schriftführerin Anna-Lena Hüsemann.

Zwischen den beiden heimischen Gruppen platzierte sich übrigens Senden als Zweiter und Sonsbeck als Dritter.