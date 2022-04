Als Kind gab‘s immer ’ne Cola

Petra Haverkamp ist seit etlichen Jahren als Wahlhelferin aktiv. Das Amt hat in ihrer Familie eine lange Tradition, denn schon als Kind begleitete sie ihren Vater mit ins Wahlbüro. Zur Landtagswahl ist sie wieder im Einsatz und sorgt dafür, dass alles korrekt abläuft.

In Petra Haverkamps Familie hat das Wahlhelferamt jahrelange Tradition

„Ich kann es gar nicht mehr genau zählen, aber als Wahlhelferin bin ich bestimmt schon seit 35 Jahren aktiv“, sagt die Aschebergerin Petra Haverkamp, die auch stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde ist. Auch bei der Landtagswahl am 15. Mai wird sie in dem Wahlbezirk vier an der Profilschule im Einsatz sein.