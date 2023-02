Laola-Wellen bis zur Zugabe

Vorbereitet hatte dieses Trio nichts. Impro 005 und bietet, wie der Name es schon verrät, die Kunst des Improvisationstheaters. So auch im Pfarrheim St. Lambertus, wo Pastor Stephan Schürmeyer alle zur ultimativen Lambertus Show begrüßte.

Vorbereitet hatte dieses Trio nichts. „Das was es hier heute Abend geben wird, hat es so noch nie gegeben und wird es auch nie wieder geben“, kündigten Irmhild Willenbrink, Carsten Höfer und Marcus Fischer, liebevoll von seinen Kollegen als die Perle am Klavier vorgestellt, an. Wie jetzt? Ein Theater ohne Drehbuch? Genau das.