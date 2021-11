Lebensgroße Krippenfiguren

Weihnachtlicher Hingucker am Herberner Ortseingang

Herbern

Die Idee zu einer Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Holzfiguren hatte der Herberner Holzkünstler Andreas Stentrup schon länger. In den vergangenen sechs Monaten hat er sie zusammen mit seinem Kumpel Lukas Mathmann in die Tat umgesetzt. Das imposante Ergebnis ist jetzt am Ortseingang zu sehen.

Von Isabel Schütte