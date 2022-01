Lebensmittelverkauf aus dem Spezial-Container

Judith, Karl-Frank (l.) und Tim Röwekamp sichern mit einem Verkaufscontainer vorübergehend die Grundversorgung in Capelle.

Die Ära des Edeka-Marktes Jehle in Capelle ist beendet. Bis zur Eröffnung der Netto-Filiale, die für Mitte des Jahres geplant ist, wird die Bäckerei Röwekamp aus Herbern ab sofort Brot- und Backwaren sowie Brotaufstriche, Butter, Eier und diverse Kleinigkeiten in einem Verkaufscontainer auf dem Parkplatz des Capeller Friedhofs anbieten. Damit sichern Judith, Karl-Frank und Tim Röwekamp die Grundversorgung in der Nachbargemeinde.