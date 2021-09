Lernen in der Natur

Davensberg

Unterricht in der Natur und das gemeinsame Erkunden des Waldes ist viel spannender als in der Schule zu sitzen“, findet Jette von der Lambertusschule Ascheberg. Bei den Waldjugendspielen in der Davert konnten Viertklässler aus Ascheberg, Davensberg und Rinkerode nun die Waldbewohner kennenlernen. Ehrenamtler des Hegerings vermittelten den Kids Wissenswertes rund um die Natur.

Von Ann-Christin Frank