Literatur für lange Abende

Die Abende werden länger, der Gemütlichkeitsfaktor steigt. Und was darf bei solch einem gemütlichen Abend nicht fehlen? Genau: ein gutes Buch. Das Angebot dabei ist breitgefächert und daher fällt die Auswahl nicht immer leicht. Wie gut, dass zwei Fachfrauen am Mittwochabend beim traditionellen KFD-Bücherherbst gute Tipps geben konnten. Denn Uta Hansen (Buchhandlung „Dat Uelken“) und Elisabeth Raters (Pfarrbücherei St. Lambertus) hatten eine große Auswahl an Büchern mitgebracht, die sie den Leseratten im Kolpingraum des Pfarrheims St. Lambertus vorstellten.

Und dabei war für jeden Geschmack und auch zu jedem Anlass etwas dabei. „Denn schließlich steht Weihnachten bald vor der Tür“, erinnerte Uta Hansen an eine schöne Geschenkidee. Sie hatte die unterschiedlichsten Werke aus diversen Genres im Gepäck, die sie in gemütlicher Runde vorstellte. Da kamen Roman- und Thriller Fans ebenso auf ihre Kosten, wie diejenigen die Sachbücher oder Wissenswertes bevorzugen. Selbstverständlich gab es auch einige Buchtipps aus dem Genre Kinder- und Jugendbücher.

Neuerscheinungen 2022 vorgestellt

In diesem Jahr gab es zahlreiche Neuerscheinungen und einige legte Hansen den Gästen am Mittwochabend dabei ans Herz. So zum Beispiel den Thriller „Beste Freunde“ von Sharon Bolton, der sich bester Kritiken erfreut und als überaus fesselnd eingestuft wird. Auch bei dem Roman „Landpartie“ von Gary Shteyngart geht es wie in Boltons Werk um Freunde. Allerdings erzählt der Autor dabei eine zeitgenössische Geschichte, in der er die Gefühls- und Erlebniswelt des Jahres 2020 in einen unterhaltsamen Roman verpackt. Angepasst an diese Zeit ist das Sachbuch „Lichtblicke statt Blackout“ von Vince Ebert. Und zur gemütlichen Zeit zählen zweifelsfrei auch Bücher wie „Land & Lecker“, oder „Nudeln & Pasta. Das Goldene“. Schließlich steht Kochen bei vielen Menschen hoch im Kurs. Für die junge Leserschaft empfahl Uta Hansen unter anderem „Konrad Knöterich“, „Platz da, ihr Hirsche! und „Die Weihnachtsagentur“ vor. Es war ein mehr als bunter Mix, der die Runde im Pfarrheim begeisterte.

Lieblingsbuch „Nummer 1“

Elisabeth Raters hielt nicht nur ein paar Tipps wie den Roman „Das versunkene Dorf“ von Oliver Norek bereit. Sie las sogar aus einem ganz besonderen Buch: „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus. Die Autorin erzählt darin die Geschichte einer mutigen Frau, die in den 50er und 60er Jahren spielt. Die Geschichte der Wissenschaftlerin Elisabeth Zott. Das Besondere dabei ist die Tatsache, „dass genau dieses Buch von den unabhängigen Buchhändlern als Lieblingsbuch Nummer 1 in ganz Deutschland gekürt wurde“, erklärte Uta Hansen. Elisabeth Raters präsentierte ebenfalls eine bunte Palette an Neuerscheinungen aus diesem Jahr. „All diese Bücher gibt es bei uns in der Pfarrbücherei zum Ausleihen“, machte sie deutlich.

Die Teilnehmerinnen des KFD-Bücherherbst waren begeistert und traten mit jeder Menge Input über lohnenden Lesestoff den Heimweg an.