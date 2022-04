Live-Band und Lebensgefühl

Mit einer Open-Air-Party am 30. April soll das Lebensgefühl wieder in die Gemeinde Ascheberg einziehen. Dafür wurde auch eine Live-Band engagiert.

Kartenverkauf für Open-Air-Party startet am 9. April

Die Organisatoren Manfred Hölscher, Markus Rother und Stefan Greive (v.l.) planen eine Open-Air-Party am 30. April

Endlich wieder Party: Nach zweieinhalb Jahren Verzicht auf sämtliche Veranstaltungen hat jetzt die Gaststätte Brüggemann-Rother zusammen mit der Schützenbruderschaft St. Lambertus Ascheberg Osterbauer eine Open-Air-Party für den 30. April (Samstag) auf die Beine gestellt.

Mit der Live-Band „Ski und Bob Express“, einem Essensstand und einem stimmungsvollen Publikum soll „das Lebensgefühl wieder zurückgeholt werden“. Mit der Aktion wolle das Team etwas für die ganze Gemeinde Ascheberg bieten, erklärt Stefan Greive, einer der Initiatoren.

Der Einlass in das Festzelt bei Brüggemann-Rother findet um 17 Uhr für Interessenten ab 18 Jahren statt, offizieller Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostest 20 Euro, dementsprechend ist am Samstag (9. April) ab 11 Uhr bei Brüggemann-Rother und dem Schreibwarengeschäft Nieman in Ascheberg ein Kartenvorverkauf vorgesehen.

Trendorientierte Live-Band

Die Live-Band sei sehr trendorientiert und covere momentan gerne Hits aus den 90er-Jahren, spiele aber auch mal „querbeet“ und arbeite sowohl mit dem Publikum als auch mit Animationen, erklärt Mit-Initiator Manfred Hölscher. Die Abkürzung „SuB“, die für die Band „Ski und Bob“ stehe, wäre vor einiger Zeit vom Publikum zu „Stimmung und Begeisterung“ uminterpretiert worden. Gerade im Münsterland sei die Coverband über die 40 Jahre, in denen sie auf etlichen Schützenfestveranstaltungen tätig gewesen ist, bekannt geworden.

Auf den Festplatz der Gaststätte, wo üblicherweise jedes Jahr eine Zeltveranstaltung stattfand, die dieses Jahr jedoch zur Open-Air-Party umgeplant wurde, ist Platz für ungefähr 800 bis 1000 Gäste. Genügend Parkplätze, sogar für Wohnmobile, seien kein Problem aufgrund des ausreichenden Platzes, den das Gelände biete, versichert der Besitzer der Gaststätte Brüggemann-Rother, Markus Rother.

Während andere den Tanz in den Mai feiern, können dort Leute zusammen an der frischen Luft und nach den dann aktuellen Corona-Regeln ein bisschen Festivalgefühl wiederbekommen. Die Initiatoren sind überzeugt, dass diese Open-Air-Party ein erster Schritt in Richtung der lang ersehnten Normalität sein könne.