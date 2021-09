Löschzug Herbern rückt mit 18 Kameraden aus

Herbern

Vier Papiertonnen brannten in der Nacht an der Münsterstraße in Herbern aus. Mit drei Fahrzeugen und 18 Kameraden rückte die Feuerwehr zur Einsatzort aus. Eine Anwohnerin habe kurz vor dem Brand Jugendliche in der Nähe der Tonnen beobachtet, informiert die Polizei.

