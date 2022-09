Löwe bekommt neuen Platz

Der geschätzt 1000 Jahre alte Löwe, der bislang seinen Platz an der Katharinenpyramide hatte, ist umgezogen. In einer Wandvitrine hat er nun seinen eigenen Platz. Diese Vitrine befindet sich in der St.- Lambertus-Kirche Ascheberg – genauer gesagt in der Katharinenkapelle.

Friedlich liegt er da, klein und trotzdem irgendwie mächtig. Dieser Löwe, von dem hier die Rede ist, ist etwas Besonderes. Er ist aus Bergkristall gefertigt und von einem silbernen Reliquiar umhüllt. Eines, das bislang unerkannt seinen Platz an einer der Katharinenpyramiden hatte. Nun ist der kleine Löwe, der geschätzt über 1000 Jahre alt ist, jedoch umgezogen und hat in einer Wandvitrine seinen eigenen Platz. Diese Vitrine befindet sich in der St.- Lambertus-Kirche Ascheberg – genauer gesagt in der Katharinenkapelle, die am kommenden Sonntag im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten offiziell eingeweiht wird.