Luftreiniger können nicht überzeugen

Der Probelauf mit Luftfiltern an Grundschulen ist in Aschberg beendet.

So ganz überraschend kommt die Nachricht nicht. Schon im Februar klangen die ersten Rückmeldungen über den Probelauf drei verschiedener Luftfiltermodelle an den Grundschulen in Herbern, Ascheberg und Davensberg nicht gerade enthusiastisch. Laut, unhandlich und fraglich in ihrer Wirkung – so könnte man die abschließende Diagnose nun zusammenfassen, die in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses vorgestellt wurde. „Keines der getesteten Geräte konnte vollständig überzeugen“, lautete das negative Fazit von Fachbereichsleiter Bastian Meyer.