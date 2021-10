Magier überraschen Kinder

„Hokuspokus Fidibus“. Diese Worte erklangen in dieser Woche gleich mehrfach in den Klassenzimmern der Lambertusgrundschule in Ascheberg.

„Hokuspokus Fidibus“. Diese Worte erklangen in dieser Woche gleich mehrfach in den Klassenzimmern der Lambertusgrundschule in Ascheberg. Der Förderverein hatte die Zauberer Michael Sondermeyer und Uwe Schenk engagiert und bescherte den Kindern so eine besondere Überraschung.

„So viele Aktionen, Feste und Ausflüge mussten in den vergangenen Monaten aufgrund der Pandemie ausfallen. Uns war es wichtig, den Kindern als kleine Überraschung einfach etwas Schönes zu bieten“, erläuterte die Vorsitzende des Fördervereins Nicole Klaas das Ziel.

Dies scheint gelungen: Die Zauberer fanden großen Anklang, als sie, so wie es die Pandemiesituation gerade ermöglichte, in jeder Klasse eine Stunde der besonderen Art abhielten. Sie hinterließen dabei strahlende Augen.

Neben der Begeisterung und der Freude gab es doch auch viel Kopfzerbrechen. So mancher kleiner Zauberfan grübelt noch jetzt, mit welchem Trick denn die ein oder andere Illusion zustande gebracht wurde. Oder waren Michael und Uwe etwa doch in ihrer Jugend in Hogwarts zur Zauberschule gegangen?