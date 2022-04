Matti Vollmer findet OJA-Ei

Matti Vollmer hatte die beste Spürnase: Schon nach am dritten von vier Tagen entdeckte der das von der OJA versteckte goldene Ei. Die Aktion kam bei den Kindern gut an und soll zu Halloween wiederholt werden – allerdings auf abgewandelte Art.

Das in der ersten Woche der Osterferien in Ascheberg versteckte goldene Ei der OJA wurde gefunden. Bereits am dritten Tag der Eier-Suche – und somit nach drei von vier Hinweisen – gelang es dem elfjährigen Matti Vollmer aus Ascheberg, das Rätsel um das verschwundene goldene Ei zu lösen.

Die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Eies lauteten am Montag: So ein Ei befindet sich natürlich im Grünen. Am Dienstag kam der Hinweis: Leider ist das Ei telefonisch nicht erreichbar.

Mittwoch hieß es dann: Nachhaltigkeit wird bei mir ganz groß geschrieben.

Donnerstag kam noch der Tipp hinzu: Schuhe, Schnäppchen und Shades of Grey befinden sich nah beim Ei.

Matti war schon am Mittwoch klar: „Das Ei muss sich in der Bücher-Telefonzelle befinden“, wird er im Pressetext zitiert. Und er sollte recht behalten. In der grünen Zelle, die als Büchertauschort und nicht mehr als Telefonzelle genutzt wird, und gegenüber dem Schnäppchenmarkt und neben dem Schuhhaus steht, fand sich hinter dem Buch „Shades of Grey“ das begehrte Ei.

Kinder mit Ehrgeiz bei der Sache

„Die Ei-Suche war ein voller Erfolg“ freut sich Uta Kerckhoff, Mitarbeiterin der OJA und ergänzt: „Schon am ersten Tag schauten viele Kinder in der OJA vorbei, um sich nochmals nach dem ersten Hinweis zu erkundigen. Uns wurde berichtet, dass einige Kinder das schöne Wetter nutzten und den gesamten Tag nach dem Ei suchten“. „Auch unsere Jugendlichen waren mit Ehrgeiz und Begeisterung dabei“, fügt OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann hinzu.

Matti erhält für den Fund des goldenen Eies von der Offenen Jugendarbeit Ascheberg nun einen 50-Euro-Amazon-Gutschein, über den er sich sehr freut.

„Und im Herbst wird es passend zu Halloween eine neue Eier-Jagd geben“, verrät OJA-Mitarbeiterin Wencke Lemcken schmunzelnd – nämlich: „Die Suche nach dem Horror-Ei“.