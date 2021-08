Meister Reineke ins Visier genommen

Vom Hochsitz aus hält Stefan Weckendorf am Abend Ausschau nach Füchsen. Was er mit dem Fernglas nicht sehen kann, wird anschließend mit der Wärmebildkamera überblickt. Doch es ist ruhig im Revier. Außer drei Hasen, die durch das Maisfeld hoppeln, ist nicht viel los. Im Logenplatz auf dem Hochsitz wird es bei Einbruch der Dunkelheit für Weckendorf immer anspruchsvoller, den Überblick zu behalten. Darum packt der Jäger beim Einsetzen des Regens seine Sachen und versucht es um vier Uhr in der Früh erneut.

Nicht nur der stellvertretende Leiter des Hegerings Herbern, auch die anderen 47 Waidmänner der Hegeringe Herbern und Nordkirchen mussten bei der gemeinsamen Fuchsbejagung viel Geduld und Fachkenntnisse aufbringen. Letztlich wurden drei Füchse zur Strecke gebracht.

Um eine effektive Bejagung zu garantieren, besetzten die Revierinhaber und Hegeringsmitglieder für ihre Ansitzaktion möglichst viele Hochsitze an abgeernteten Stoppelfeldern. Mit dem Ergebnis waren der Hegeringleiter von Nordkirchen, Hubertus Pröbsting, und Stefan Weckendorf zufrieden.

Manche Wildarten – wie der Fuchs oder das Wildschwein – müssen durch die Jagd reguliert werden, erläuterte Herberns stellvertretender Hegeringleiter, warum die gemeinsame Aktion durchgeführt wurde. Denn Bodenbrüter wie das Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche, Wachtel oder die Großtrappe verlieren ihren Lebensraum und leiden intensiv unter Fressfeinden wie dem Fuchs oder dem Steinmarder. Die Hege sei demzufolge eine gezielte Schutzmaßnahme. „Zudem werden die Füchse zur Tollwuteindämmung erlegt“, betonte Weckendorf.

Beide Tage der Bejagung wurden von den Jagdhornbläsern der Hegeringe begleitet. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Frühstück im Landgasthaus Simonsmeier.