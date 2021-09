Menschen eine Bleibe geben

Er misst 8,50 Meter und bietet im Innern nicht nur viel Raum, sondern auch eine Küche und ein Bad. Der weiße Wohnwagen der Marke Tabbert ist reisefertig. Sein Ziel: Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Rund zweieinhalb Stunden dauerte die Fahrt, die Markus Oelschlegel mit dem Wohnwagen zurückgelegt hat. Normalerweise denkt man bei dem Wort Wohnwagen an Urlaub. „Normalerweise“, sagt Markus Oelschlegel und lächelt. In seinem Fall steht jedoch kein Urlaub an. Er spendet den Wohnwagen, der einen Wert von rund 12 500 Euro hat und der künftig den Menschen Platz bieten soll, die bei der Flutkatastrophe alles verloren haben oder beim Wiederaufbau helfen.

Provisorisches Kochzelt auf dem Campingplatz

Anstoß dafür hat Stephan Albert gegeben. Der Ascheberger ist seinerzeit ins Katastrophengebiet gereist, um mit dem zu helfen, was er am besten kann: Kochen. Eigentlich wollte er nur eine Woche bleiben, daraus wurden schnell eineinhalb Monate. Dann kehrte er kurz ins Münsterland zurück. Jetzt ist er wieder in seinem provisorischen Kochzelt in Ahrweiler auf dem ehemaligen Campingplatz „Am Ahrtor“ und sorgt dafür, dass die Menschen, die dort mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind, regelmäßig warmes Essen bekommen.

Dort auf dem Gelände wird auch der weiße Wohnwagen künftig stehen. Denn da, wo derzeit die Basis der vielen Helfer ist, soll ein Containerdorf, unter anderem auch mit Schule und Kindergarten entstehen, hat Oelschlegel erfahren. „Ich kenne Stephan Albert. Und was er dort leistet, das hat mir imponiert“, sagt der Inhaber von Caravan Wessel. Sein Job lässt es allerdings nicht zu, dem Betrieb für längere Zeit den Rücken zu kehren. „Aber das hindert mich ja nicht daran zu helfen.“

Gemeinsam mit Sohn Tristan (r.) hat Markus Oelschlegel (l.) den Wohnwagen nach Ahrweiler gebracht, wo ihn der Ascheberger Stephan Albert in Empfang genommen hat. Albert ist seit Wochen dort unten, und kocht für die Menschen auf einem ehemaligen Campingplatz, der nun zur Basis für Helfer umfunktioniert worden ist. Foto: privat

Der Gedanke an den bevorstehenden Winter hat Markus Oelschlegel beschäftigt. Denn ihm ist klar, dass dann längst noch nicht jeder wieder in den eigenen vier Wänden wohnen kann und das auch dann noch viele freiwillige Helfer im Einsatz sind. Schnell waren er und seine Ehefrau Deborah sich einig: Wir spenden einen Wohnwagen.

Notquartiere weit entfernt von der Heimat

Oelschlegel weiß aus den Gesprächen mit Stephan Albert, dass viele Bewohner derzeit in teilweise 100 Kilomete weit entfernten Ferienwohnungen untergebracht sind und täglich die lange Strecke in ihren Heimatort zurücklegen, um den Wiederaufbau voranzutreiben. Im Winter könnte es passieren, dass sie bei Schnee und Eis nicht täglich pendeln können. „Und da ist dann eine Unterkunft vor Ort gut“. sagt Oelschlegel

Mittlerweile ist von Stephan Albert und seinen Mitstreitern sogar der Verein Die AHRche e.V. gegründet worden. Da ist Markus Oelschlegel zwar nicht mit von der Partie, aber er hilft eben auf andere Art. „Wer nehmen kann, der kann auch geben“, lautet seine Devise. Denn die Flutkatastrophe hat ihn persönlich berührt: „Auch meine Heimat Hagen war betroffen, zwar nicht so schlimm wie in Ahrweiler, aber zu helfen ist für mich selbstverständlich. In diesem Fall zwar nicht mit Hände und Kraft, aber auf meine Weise“, sagt er Ascheberger abschließend.