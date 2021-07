Menschen nachhaltig helfen

Mike Hage ist ein Mann, der gerne anpackt und hilft. Doch manchmal kann ein einzelner Mann nicht alles alleine stemmen. Deshalb ist der Fahrschulchef jetzt auf Hilfe angewiesen. Nicht für sich, sondern um den Menschen in den vom Hochwasser geschädigten Gebieten nachhaltig unter die Arme zu greifen. Er selber war dort. Die Bilder lassen ihn nicht los.

„Es ist unvorstellbar. So muss es wohl ausgesehen haben, als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut worden ist“, sagt Hage. Er selbst war in Altenahr. Auch wenn er jetzt wieder zurück ist, möchte er weiter helfen. Und zwar mit wirklich nötigen Dingen. „Aktuell sind das Kehrmaschinen. Die werden ganz dringend gebraucht“, weiß er von Menschen, die aktiv helfen. Einer, der von Tag eins an dabei ist, ist Markus Wipperfürth. Über dessen Kanal ist Mike Hage immer auf dem Laufenden und weiß somit, was aktuell dringend benötigt wird. Die Menschen im Ahrtal kämpfen vor allem mit enormen Staubwolken, die in der Luft hängen. „Deshalb wäre eine fahrbare Schwämm-Maschine ebenfalls sinnvoll“, so Hage. Er hat sich bereits informiert. Allerdings kostet eine gute gebrauchte Kehrmaschine rund 20 000 Euro. „Das kann ich nicht alleine finanzieren, deshalb hatte ich die Idee, ob wir als Gemeinde Ascheberg da nicht gemeinsam aktiv werden können“, erzählt er.

Im Hochwassergebiet ist jetzt angefangen worden mit der Straßenreinigung. „Wir reden hier von einer rund 40 Quadratkilometer großen Fläche, die zunächst gereinigt werden muss, um überhaupt erst einmal Grund reinzubekommen.“ Mike Hage denkt weiter: „Man könnte die Kehrmaschine mit den Logos der Unternehmen die spenden, bekleben. Auf diese Weise würde man sogar noch Werbung machen können.“ Auch was die Fahrer anbelangt, die eine solche Maschine steuern können, hat er Ideen: „Wir hier von der Academy Fahrschule Mike Hage könnten auch Fahrer stellen. Es können aber auch Rentner, die helfen möchten, eine solche Maschine steuern.“

Von seinem Einsatz in Altenahr will er nicht groß reden. „Da war Hilfe nötig, und da habe ich gerne unterstützt“, winkt er ab. Zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird, sei für ihn selbstverständlich. Und das neben Familie und Beruf. Die Bürgerstiftung Ascheberg unterstützt das Anliegen. Unter dem Stichwort „Flutopfer Ahrweiler“ können Unternehmen, Privatleute und Vereine auf eines der Konten der Bürgerstiftung Ascheberg spenden. „Vielleicht bekommen wir auf diese Weise dann das Geld für eine Kehrmaschine zusammen, die so dringend gebraucht wird.“ Alleine kann Mike Hage das Projekt nicht stemmen. Aber gemeinsam mit vielen weiteren Unterstützern wäre es realisierbar. „Damit würden wir den Menschen in dem Hochwassergebeutelten Gebiet einen großen Dienst erweisen.“

Sparkasse Westmünsterland IBAN: DE26 4015 4530 0037 6447 05 und Volksbank Ascheberg-Herbern IBAN DE73 4006 9601 0011 0040 00