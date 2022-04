Endlich wieder Schützenfest. Ganze zwei Jahre lang durften die Davensberger Bürgerschützen den Vogel nicht von der Stange schießen und auch nicht feiern, aber dieses Jahr soll genau das vom 15. Juni bis zum 19. Juni wieder möglich sein.

Darüber hinaus mit der Besonderheit, dass es sich bei dem Schützenfest 2022 um ein Jubiläumsfest handelt. Dieses hätte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, doch die Pandemie durchkreuzte die großen Pläne und führte dazu, dass die Bürgerschützen gleich zwei Mal verschieben mussten.

30 Mitglieder im Vorbereitungsteam

„Daher hoffen natürlich alle 464 Mitglieder, dass Corona ihnen nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Benjamin Lindpere, zweiter Vorsitzender Bürgerschützen, angesichts der aktuellen Inzidenzzahlen. „Doch die Vorbereitung läuft in vollen Zügen, und das Programm steht bereits“, ergänzt der erste Vorsitzende Thomas Bitter. Um die 30 Mitglieder treffen sich einmal im Monat, um das Jubiläum zu organisieren und die Einzelheiten durchzuplanen.

1000 Konzertkarten bereits verkauft

Am 15. Juni (Mittwoch) starten die Feierlichkeiten mit einem Konzert der Schlagersängerin Mia Julia um 20.30 Uhr auf dem Festplatz. Auch dieses Event war für 2020 geplant und musste wegen der Pandemie verschoben werden. „Wir sind froh, Mia Julia noch immer mit an Bord zu haben“, sagt Lindpere. Offizieller Einlass in das Festzelt ist am ersten Tag des Schützenfestes gegen 19 Uhr, Mia Julia tritt bis 24 Uhr auf. Die Tickets dafür können Interessierte bereits an Bernard Möllers Tankstelle in Davensberg oder über Eventim im Internet erwerben. „1000 Karten sind bereits verkauft worden und auch alle bereits erworbenen Karten für das Jahr 2020 behalten weiterhin ihre Gültigkeit“, lässt Lindpere wissen.

Foto: Theo Heitbaum

Am 16. Juni (Donnerstag) findet das Vogelschießen mit dem traditionellen geselligen Bierabend im Anschluss statt. Auch ein Königsball darf natürlich nicht fehlen. Dieser ist dann für den 17. Juni (Freitag) geplant. Bis jetzt seien ungefähr 600 Schützen von Vereinen aus der Nachbarschaft zusammengekommen, schildert der erste Vorsitzende der Davensberger Bürgerschützen. Am 18 Juni (Samstag) ist ein Treffen am Kirchplatz vorgesehen, bei dem die Schützen von fünf Standorten aus zum Sternmarsch starten und so in einem Umzug durch das Dorf bis zum Festzelt marschieren.

Ein Jubiläumsschützenfest benötigt auch einen Jubiläumskönig. Dieser wird am 18. Juni (Samstag) ausgeschossen. „Für das Jubiläumsfest wurden fünf Spielmannszüge, die Sassenberger Landsknechte und einige Blaskapellen organisiert“, erklärt der zweite Vorsitzende Benjamin Lindpere.

Vor dem Frühschoppen am 19. Juni (Sonntag) wird im Festzelt eine heilige Messe abgehalten. Dann stehen rund 60 Ehrungen auf dem Programm, bevor das Schützenfest 2022 ausklingt.