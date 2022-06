Millionenloch im Haushalt?

Kommunaler Kämmerer möchte man gerade nicht wirklich sein. Verlässliche Zahlen liefern in einer Zeit, in der fast nichts mehr verlässlich zu sein scheint, kommt der berühmten Quadratur des Kreises schon ziemlich nahe. Und so musste Stefan Feige im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend denn auch mehr als einmal betonen, „dass uns derzeit noch eine verlässliche Datenbasis fehlt“.

Thema waren die finanziellen Auswirkungen des aktuellen OVG-Urteils zur Berechnung der kommunalen Abwassergebühren für den Gemeindehaushalt. Das Urteil zwingt die Kommunen, die Gebührenkalkulation grundlegend umzustellen (die WN berichteten). Für den einzelnen Bürger dürfte das in jedem Fall künftig niedrigere Gebühren bedeuten, für die Kommunen allerdings ein dickes Minus in ihren Jahresbilanzen.

Derzeit nur Schätzungen

Wie groß dieses Minus tatsächlich ausfallen wird, wollten die Ausschussmitglieder gerne von der Verwaltung wissen. „Wir können derzeit nur auf Basis der Kalkulation für 2022 eine ungefähre Schätzung vorlegen“, erläuterte Feige. Demnach gibt es zwei Szenarien: Je nach Berechnungsmethode – das OVG erlaubt mit dem Wiederbeschaffungszeitwert und dem Anschaffungswert zwei unterschiedliche Grundlagen zur Kalkulation – beziffert Feige das voraussichtliche jährliche Defizit zwischen 650 .000 und mehr als einer Million Euro.

Wobei die niedrigeren Abwassergebühren nur für den größten Batzen stehen. „Das Urteil betrifft zunächst nur die Abwassergebühren, wir halten es aber für sinnvoll, es künftig für alle kalkulatorischen Gebühren umzusetzen“, erklärte Bürgermeister Thomas Stohldreier im Ausschuss. Damit würden auch die Gebühren für die Fäkalschlamm-Entsorgung, die Übergangswohnheime sowie die Friedhofsgebühren neu berechnet werden. Angesichts dieser ersten Schätzungen stellt sich natürlich die Frage nach einer Möglichkeit zur Kompensation der Mindereinnahmen.

Minus zwischen 650. 000 und mehr als einer Million Euro

Kurz gesagt, gäbe es dafür drei Stellschrauben, an denen die Politik drehen könnte: Erstens die Ausgaben senken, indem freiwillige Leistungen, beispielsweise Förderung von Vereinen und Kultur, gekürzt oder größere Vorhaben, beispielsweise die Baumaßnahmen für Profil- und Lambertusschule oder die Feuerwehr zurückgestellt oder eingeschmolzen werden. Zweite Möglichkeit: die Einnahmen steigern durch eine Steuererhöhung. Wobei dann allerdings ein Teil der Mehreinnahmen nicht im Gemeindehaushalt bleiben, sondern über die Umlage beim Land oder Kreis landen würde.

Drittens wäre da noch der Griff in die Ausgleichsrücklage, dem „Sparstrumpf“ der Gemeinde, der aktuell mit rund 14 Millionen gut gefüllt scheint. Allerdings wird dieser bereits zum Ausgleich des mit einem Minus von rund drei Millionen Euro ohnehin defizitären Haushaltes gebraucht. „Wenn man damit künftig auch noch das zusätzliche Loch stopfen möchte, wäre die Rücklage in relativ kurzer Zeit bei Null angekommen“, warnt Helmut Sunderhaus, Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Wirtschaftsförderung gegenüber den WN. Danach winke dann schon schnell die Haushaltssicherung.

Bis nach der Sommerpause will die Verwaltung nun genauere Zahlen liefern, um der Politik eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bieten. „Ich möchte so ein wichtiges Thema nicht wieder auf den letzten Drücker kurz vor Weihnachten entscheiden müssen“, gab Christian Ley (SPD) der Verwaltung noch mit auf den Weg.