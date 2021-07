Mirjam-Kita steht vor dem Umzug

Es gibt Steppkes, die werden in ihrer Kindergartenzeit ein drittes Mal umziehen. Nach zwei Provisorien an Profilschule und Bultenstraße geht es im August zum Hoveloh. Seit Wochenbeginn hat Thomas Dudzik, Leiter der Mirjam-Kita, die Schlüsselgewalt für den Neubau – und die WN auf eine erste Runde mitgenommen.

Eine Kita, drei Orte – Thomas Dudzik war in den vergangenen Monaten hin- und hergerissen zwischen den Provisorien an der Profilschule und an der Bultenstraße sowie der Baustelle am Hoveloh. Jetzt hält der Leiter der evangelischen Mirjam-Kita den Schlüssel des Neubaus in der Hand, schließt auf und bittet zwei Stunden nach der Übergabe zu einer Runde durch den Zwei-Stock-Bau.