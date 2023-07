Yannik und Sina Oesteroth betreiben den Quidditch-Sport

Sina Oesteroth war als Chaser für die "Münster-Marauders" bei der Quidditch Europa-League in Frankreich im Einsatz.

Yannik Oesteroth mag Harry Potter. „Ich habe alle Bücher gelesen“, erklärt er grinsend. Doch eines ist ungewöhnlich. Nämlich die Tatsache, dass der Ascheberger eine Leidenschaft mit dem Zauberlehrling der bekannten Romanreihe teilt. „Das Quidditch-Spiel“, sagt Yannik. Die bekannteste Sportart in der Zauberwelt hat nämlich längst in der realen Sportwelt Einzug gehalten. Einziger Unterschied: Yannik Oesteroth geht nicht fliegend auf Punktejagd, sondern am Boden. „Ebenso wie bei Harry Potter fehlt der Besen dabei jedoch nicht.“