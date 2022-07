Oldtimer-Fan will mit 30 PS nach England fahren

Ascheberg

„Wir machen das einfach so wie früher, da ist man auch einfach losgefahren und immer am Ziel angekommen“, erklärt der Ascheberger Andreas Trautmann, der mit seinem frisch restaurierten Unimog im August zu einem Dampfmaschinen-Festival nach England aufbrechen will. Es wird ein entschleunigtes Abenteuer.

Von Ann-Christin Frank