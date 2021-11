Mit 85 Jahren fit wie ein Turnschuh

85 Jahre und fit wie ein Turnschuh: Irmgard Frommer ist eine der dienstältesten Kursleiterinnen des SV Herbern. Am Dienstag (9. November) feierte sie ihren Geburtstag. Eigentlich sollte dieser still und leise über die Bühne gehen. Diesen Plan hatte die Jubilarin aber ohne ihre Dienstagsgruppe geplant, denn im Vereinsheim an der Werner Straße gab es einige Überraschungen.

Pünktlich um halb zehn wird die CD eingelegt. Zwölf Damen machen die Übungen nach, die Irmgard Frommer vorträgt. Arme nach vorne, einmal rudern im Kreis gehen und das ganze noch einmal. Seit 1969 lebt die agile Rentnerin, die aus Dortmund stammt, in Herbern. Der Sport war für sie ein gutes Instrument, um sich ins Dorfleben zu integrieren.

Erster Übungsabend fand schon 1972 statt

Ende 1972 fand der erste Übungsabend statt. „Gymnastik für Frauen“ lautete damals das Angebot, für das sich am ersten Abend über 100 Sportlerinnen interessierten. Das Training gestaltete Irmgard Fromme damals wie heute mit viel Routine, aber sie lässt sich auch immer wieder etwas Neues einfallen. Wichtig ist jedoch der musikalische Start in das Training. „Sport ist mein Ding – er heilt alle Wunden. Man baut sich selber auf“, erläutert die Übungsleiterin ihre ganz persönliche Motivation.

Einmalige Geselligkeit

Ihren Einsatz weiß man auch im Vorstand zu schätzen. Nachdem die Damen sich warm gemacht hatten, gab es erste Präsente. Jürgen Steffen gratulierte als Vorsitzender des blau-gelben Sportvereins und lobte Frommers Einsatz. „Einfach toll, was hier geleistet wird.“ Auch ihre Damen schlossen sich an. Ein Gedicht auf Platt von Christel Homann und Christa Eickhoff. Dazu ein Geschenk von ihrem Kursus „Gut Hüpf“. „Auf die nächsten zehn Jahre“, lautet die Devise. Die Jubilarin war gerührt und bescheiden wie immer. „Ich mach das gerne. Der Sport ist das eine, aber die Geselligkeit hier ist einmalig. Deshalb kommen auch alle so gerne.“