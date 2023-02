Mit Begeisterung bei der Arbeit

Praktikumsmesse an der Profilschule

Herbern

Für die Praktikumsmesse in der Profilschule Herbern hatten sich die Arbeitgeber richtig ins Zeug gelegt, um Schülerinnen und Schülern einen besonders guten Einblick in ihr Berufsfeld zu geben. Sie wollten Jugendliche aus dem Ort für ihren Beruf überzeugen und boten Mitmachaktionen an. Dazu gab es nette Gespräche mit einem möglichen zukünftigen Chef.