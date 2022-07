Mit Bier und Bratwurst zum Erfolg

Als der Schweizer Fifa-Schiedsrichter Bruno Galler das Fußball-EM-Endspiel 1992 abpfiff, hatte Dänemark den Favoriten Deutschland mit 2:0 besiegt. „We are red, we are white, we are Danish Dynamite, hallte es durch das weite Rund des Göteborger Ullevi-Stadions“, erinnern sich die Ascheberger Kegelbrüder „Die Holzjäger“ an eine der größten Sensationen im Weltfußball, die sich so schnell nicht wiederholen würde. Da waren sich die Experten einig.

Szenenwechsel nur zwei Wochen später im damaligen Jahr: Als Schiri-Legende Manni Buchenhöfer das Özzel-Cup-Endspiel 1992 abpfiff, hatten die Holzjäger den Favoriten Özzelbrözzel mit 2:0 besiegt. „We are green, we are white, we are Holzjäger Dynamite, hallte es durch das weite Rund des Ascheberger Realschul-Bolzplatzes.“

Eine der größten Sensationen im „Weltfußball“, da waren die Experten verblüfft, hatte sich wiederholt. Wie konnte es dazu kommen?

Özzelbrözzel lud seit Jahren immer am ersten Juli-Samstag zum Jux-Turnier der Ascheberger Herrenkegelclubs. Die Holzjäger konnten jedoch niemals teilnehmen, da Anfang Juli eben auch immer das Schützenfest in der Osterbauer gefeiert wurde, wo die Holzjäger, die zur Hälfte Spielleute des Kolpingspielmannszuges sind, im Einsatz waren.

Holzjäger besiegen Özzelbrözzel

1992 aber verlegten die Özzels genau deshalb das Turnier auf den zweiten Samstag im Juli. Die Holzjäger bedankten sich dafür auf ihre ganz besondere Weise. Vor jedem Turnierspiel begrüßten sie die Gegner an der Mittellinie mit einem Schnäpschen. Dieses legte wohl ungeahnte Kräfte frei, denn sie gewannen ihre Vorrundengruppe und das Halbfinale und standen plötzlich im Endspiel gegen den Gastgeber Özzelbrözzel.

Genau wie zwei Wochen zuvor in Göteborg standen sich David und Goliath gegenüber. Die Dänen waren für Jugoslawien nachnominiert worden, die Holzjäger konnten nur wegen der Terminverschiebung teilnehmen. Die Dänen ernährten sich, so hält sich bis heute das Gerücht, von Big Macs und Cola, die Holzjäger von Bier und Bratwurst. Am Ende entzauberte Dänemark den Weltmeister Deutschland mit 2:0. Mit dem gleichen Ergebnis gewannen auch die Holzjäger gegen den haushohen Turnierfavoriten, zeigt der Kegelclub etliche Paralleln auf.

Die Reihen der damaligen Özzelbrözzel-Mannschaft waren gespickt mit TUSlern. Die Holzjäger hatten einige Fußballer der Ascheberger Freizeitliga in ihren Reihen. Ausschlaggebend für den Sieg war aber, dass Jimmy Kugler, der kongeniale Trainer der Holzjäger es verstanden hatte, seine Mannschaft nach dem „Elf-Freunde-sollt-ihr-sein“-Prinzip, aufzustellen.

Wunder wiederholen sich

Er ließ den Spielmacher der Özzels, Stefan Venhaus, durch Andreas Hoppe in Manndeckung nehmen. Wo auch immer Venhaus hinlief, Hoppe war schon da. Jeder arbeitete für jeden, einer für alle und alle für einen.

Bei der abendlichen Siegesfeier am alten Feuerwehrstammtisch im „Goldenen Stern“ spielte Peter Venhaus, Bruder des Özzel-Spielmachers, die Gitarre zu den Jubelgesängen der Holzjäger. Es waren auch einige Finalgegner anwesend, die die Holzjäger aufs Korn nehmen wollten und meinten, sie hätten ja nur mit Glück gewonnen. Einer hielt die anderen zurück mit den Worten: „Seid ruhig, die haben uns eiskalt abgezogen.“ So, wie es zwei Wochen zuvor die Dänen mit den Deutschen getan hatten. Wunder wiederholen sich eben doch – und zwar genau vor 30 Jahren, damals im Juli 1992.