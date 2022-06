Mit dem Leihtrekker zum Führerschein

Die beiden 18-jährigen Herberner Robert Rupke und Oliver Neumann sind Freunde. Gleiche Interessen, dieselben Hobbys und dem Land und der Landwirtschaft verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Kein Wunder also, dass beide den Wunsch hatten, den Traktor-Führerschein zu machen. „Aus Spaß am Trekker fahren und für den einen oder anderen Nebenjob ist der T-Schein eine gute Sache“, antwortet Oliver Neumann auf die Frage nach der Motivation. Neumann ist in der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration und Rupke in der Lehre zum Zimmermann.

Anders als beim Erwerb des Pkw-Führerscheins stellen die Fahrschulen zum Üben und für die Prüfung keinen Trekker und keinen Anhänger/Kipper zu Verfügung. „Das Elternhaus meines Vaters steht in der Wesseler Riege und einer seiner Nachbarn ist der Landwirt Wilhelm Horstrup“, erzählt Rupke. „Und da Wilhelm den richtigen Trekker und den richtigen Kipper besitzt, haben wir ihn einfach gefragt, ob wir damit unsere Übungsfahrten und die Prüfung machen dürfen.“

„Klar habe ich da zugesagt“, erklärt Wilhelm Horstrup und ergänzt: „Als es um die Frage ging, was ich als Gegenleistung dafür haben will, hatten meine Frau und ich spontan die Idee, daraus eine kleine Spendenaktion zu machen. Die Väter der beiden Fahrschüler, Thomas Rupke und Alexander Neumann spenden jeweils 150 Euro für das St.-Benedikt-Ferienlager und die Jugend des SV Herbern. Und meine Frau und ich verdoppeln das Ganze.“ So spendeten die Fahrschüler 300 Euro und Lydia und Wilhelm Horstrup stockten die Summe auf 600 Euro auf, heißt es weiter.

Eine Hälfte wurde an die Leiterinnen des Ferienlagers, Michelle Schulze-Langenhorst und Ella Penzenstadler, die mit den Jugendlichen nach Carolinensiel fahren, übergeben. Die zweiten 300 Euro übernahmen Kathrin Lohoff und Toni Brockmeier für die Ausstattung von Flüchtlingskindern mit Sportbekleidung, damit sie beim SV Herbern mitmachen können.