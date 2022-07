Mit Uschmann zusammen im Wald

Herberner Autor liest am Schloss Westerwinkel

Herbern

Die wilde Natur. Ganz nah, direkt vor der Haustür. Sie ist das Lieblingsrevier des Autors Oliver Uschmann – und darum liest er auch genau in dieser aus seinen Büchern. Die Besucher der Lesung werden in dem kleinen Wädchen am Schloss Westerwinkel „Live Outdoor Stand up“ à la Uschmann erleben.

Von Ann-Christin Frank