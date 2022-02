Mitte des Jahres ist Schluss

Zwei alteingesessene Traditionsbetriebe werden zum 30. Juni im Ascheberger Ortskern ihre Geschäftsräume für immer schließen. Niemann und Bose gehen zur Mitte des Jahres in den Ruhestand. Auch die gescheiterte Suche eines geeigneten Nachfolgers spielt in die Entscheidungen hinein.

Auf zwei alteingesessene Familienunternehmen, die tief in der Tradition des Ascheberger Ortskerns verwurzelt sind und diesen über Jahrzehnte ganz wesentlich mitgeprägt haben, müssen die Kundinnen und Kunden nach dem 30. Juni verzichten. Denn: An diesem Tag schließen die Druckerei und das Schreibwarengeschäft Wilhelm Niemann sowie auch die Drogerie Bose endgültig ihre Türen. Die Gerüchte bezüglich der Geschäftsaufgaben hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, sodass die Inhaber ihre Entscheidungen nun im WN-Gespräch öffentlich machen.