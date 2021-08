Mittelstand den Rücken stärken

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“: Unter diesem Motto ließ sich der Besuch des hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann in der Gemeinde Ascheberg zusammenfassen. Denn auf Einladung des CDU-Gemeindeverbandes um den Vorsitzenden Maximilian Sandhowe ging es für Henrichmann zunächst zum Arbeitseinsatz auf den Recyclinghof in Ascheberg. Im Anschluss genoss der Parlamentarier frischen Backfisch bei Fisch Wenning.

Auf dem Recyclinghof begleitete Henrichmann die Helfer bei der Annahme von Grünabfällen, Holz, Verpackungen, Kunststoffe und Elektroschrott. „Es ist schon beeindruckend, was für eine Professionalität sich aus einer rein ehrenamtlicher Basis entwickeln kann“, so der Abgeordnete, laut Pressemitteilung. Der Recyclinghof in Ascheberg sei ein Zeichen dafür, „dass ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Freiwilliger kein Staat zu machen ist“.

Familienbetrieb lässt sich nicht unterkriegen

Bei Fisch Wenning stellte Geschäftsinhaberin Stefanie Schulze-Wenning zusammen mit ihrem Sohn Jan den Besuchern das seit über 70 Jahren bestehende Unternehmen vor. „Als Familienbetrieb fühlen wir uns unserer Tradition verpflichtet und lieben und leben unseren Beruf“, machte die Schaustellerin deutlich.

Henrichmann wollte vor allem wissen, wie der Familienbetrieb bisher durch die Corona-Krise gekommen ist und ob auch die Hilfen des Bundes in Anspruch genommen wurden. „Natürlich hat uns die Pandemie getroffen, deswegen waren die finanziellen Hilfen für uns auch wichtig. In einem normalen Jahr wären wir schließlich von Anfang Mai bis Mitte Januar auf verschiedenen Jahrmärkten und Kirmessen in ganz Deutschland unterwegs. Diese Pläne sind zurzeit komplett lahmgelegt“, erklärte Stefanie Schulze-Wenning. Davon habe sich die Familie nicht unterkriegen lassen und den Hofverkauf vor Ort organisiert. Dieses Angebot werde erfreulicherweise nicht nur von Aschebergern gut angenommen, sondern auch von Menschen aus den Nachbargemeinden, heißt es in der Mitteilung.

„Es ist schön zusehen, mit wie viel Herzblut, Verstand und Willen dieser Betrieb hier trotz erschwerter Rahmenbedingungen weitergeführt wird“, würdigte Henrichmann das Engagement. „Es sind ja gerade diese mittelständischen Familienbetriebe die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden – gerade auch in Krisenzeiten. Aus diesem Grund ist es für mich auch ein Herzensanliegen, dass wir als Politik die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieses Rückgrat auch eine Zukunft hat.“