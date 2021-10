Moderne Saxofone bereichern Musik der Renaissance

Obwohl sie erst später erfunden wurden, ergänzen und bereichern Saxofone auch klassische Musik. Das bewies das „Kokopelli Saxophon Quartett“ am Sonntag bei seinem Konzert in der Davensberger St.-Anna-Kirche.

„Kokopelli Quartett“ in St.-Anna-Kirche

Saxofon kann nur Jazz? Von wegen. Eindrucksvoll bewies das „Kokopelli Saxophon Quartett“ am Sonntag, dass das Instrument auch in der Klassik seinen Platz verdient. Das Ensemble gestaltete das letzte Schlosskonzert 2021 als munteren Ritt durch die Epochen und garnierte ihn mit einem musikalischen Augenzwinkern.

Familientreffen können so harmonisch sein. Insbesondere dann, wenn alle Mitglieder aus der Gattung der Saxofone stammen. Eine solch „familieneigene“ Besetzung gastierte am Sonntag mit dem „Kokopelli Saxophon Quartett“ in der Davensberger St.-Anna-Kirche. Auf Einladung der Musikschule Ascheberg bewiesen Thomas Käseberg (Sopransaxofon), Romano Schubert (Altsaxofon), Georg Niehusmann (Tenorsaxofon) und Christine Hörmann (Baritonsaxofon) instrumentale Homogenität, die aber nie eintönig wirkte, sondern durch Farbenreichtum bestach. Die Facetten ihrer Instrumente zeigten die Musiker mit dem originellen Programm „Die Nachtwache des Schutzengels“, das Musik von Renaissance bis Jazz beinhaltete.

Außergewöhnliche Kombination

Im Konzert wurde insbesondere die Außergewöhnlichkeit der Kombination von Saxofon und Renaissance-Musik deutlich: Obwohl das Instrument erst Jahre später erfunden wurde, wirkte es stilecht, nahm der Musik nichts von ihrem ursprünglichen Charakter, sondern bereicherte sie mit eigenem Kolorit. So entstand bei Werken von di Lasso und Susato ein Klangbild, in dem der musikalische Gehalt einer Epoche durch die Gestaltungsmöglichkeiten eines modernen Instruments neu belebt wurde.

Als Willkommensgruß erklang zunächst das titelgebende „La veille de l´ange gardien“ von Gabriel Pierné, an das sich mit elegant-französischem Esprit die „Suite g-moll“ von Marin Marais, einem der berühmtesten Komponisten aus der Zeit Ludwig XIV., anschloss. „Zu seiner Zeit gab es das Saxofon noch gar nicht. Er hat für beliebige Instrumente geschrieben, und wer sich gerade am Hof eingefunden hatte, der durfte mitspielen“, erläuterte Georg Niehusmann dem Publikum. Dass das Saxofon auch eine besonders andachtsvolle Stimmung hervorrufen kann, zeigte das Quartett mit Werken von Bach. Wo man sonst eher Streicher erwartet – wie beim bekannten „Air“ – sorgten warme Bläsertöne für ein neues Hörerlebnis.

Schwungvoll in den zweiten Konzertteil

Gänzlich anders kam der zweite Konzertteil daher. Hier gab es zunächst Schwungvolles von Gershwin, bevor das Quartett mit vier kurzweiligen Miniaturen aus Saties „Sports et Divertissements“ auch sein darstellerisches Talent auspackte. Wunderbar, wie sich in Kombination von Text und Musik die Katze nach den Mäusen streckte, ein unerwartetes Gewitter losbrach und die Fahrt auf der Achterbahn zu Unwohlsein führte.

Zum Abschluss bewiesen die Saxofone einmal mehr Vielseitigkeit: Mit der Originalkomposition „Toquades“ von Naulais stand ein Werk auf dem Programm, das Tänze wie Tango, Walzer, Rock oder Charleston in gekonnten Arrangements aneinander reihte und bei dem sich die „Kokopellis“ überaus spielfreudig zeigten. Das Publikum bedankte sich für den kurzweiligen Abend mit stehendem Applaus. Es folgte ein originell inszenierter „Nachschlag“: Bobby McFerrins „Don’t worry, be happy“. Ohrwurm für den Rest des Abends garantiert.