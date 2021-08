Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Motorradfahrer in Herbern. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Am Sonntag ist um 10.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Herbern ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet, dass der 24-jähriger Selmer mit einem weiteren Motorradfahrer auf einer Ausfahrt gewesen sei. Dabei führte der Fahrtweg unter anderem von Herbern in Richtung Capelle. In einer Rechtskurve sei der Verunfallte mit einer Fußraste auf den Fahrbahnbelag gekommen und habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte, geriet nach links in den angrenzenden Straßengraben, kollidierte mit einem Baum und kam abschließend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.