Museums-Team bereitet Ausstellung vor

Trotz der Corona-Pandemie war der Heimatverein Herbern „äußerst aktiv“, wie der Vorsitzende Egon Zimmermanns bei der Mitgliederversammlung rückblickend auf die vergangenen beiden Jahre feststellte. Denn viele Mitglieder waren ehrenamtlich im Hintergrund tätig, heißt es in einer Pressenotiz.

Bänke wurden restauriert und aufgestellt, Fahrrad- und Wanderwege kontrolliert und ausgeschildert, ein Bouleplatz fürs ganze Dorf eingerichtet, der Heimatgarten angelegt und beackert. Ferner wurden Natur- und Baudenkmäler beschildert und erklärt, ein Facebook-Portal eingerichtet und betreut, mit einem Schaufenster-Museum das Heimathaus in Szene gesetzt, Kinder für die Heimat begeistert, der Tag des offenen Denkmals mit themenbezogenen Dorfführungen begleitet, mit Fachbeiträgen in der Presse die heimische Natur vorgestellt und mit einem Heimatquiz Familien und auswärtige Besucher kurzweilig durch Herbern geschickt. Bei einem Adventsbasar wurden der Heimatkalender, neue Bücher und Broschüren sowie zahlreiche Holzarbeiten verkauft. Der Erlös ging jeweils zur Hälfte an die Ukraine-Hilfe und ans Jugend-Rotkreuz in Herbern.

„Wer den Vogel abschießt“

In einem Ausblick auf das Jahr 2022 stellte Egon Zimmermann das neue Programm vor. Einer der Höhepunkte soll die neue Ausstellung im Museum Heimathaus werden: „Wer den Vogel abschießt – zwischen Tradition und Wandel im dörflichen Schützenwesen“ Es handelt sich um eine Ausstellung anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Bürgerschützenverein Herbern“. Die Eröffnung findet am 24. April (Sonntag nach Ostern) um 11 Uhr statt. Das Museums-Team sucht noch Fotos, Alben und sonstige Ausstellungsstücke.

Josef Bernsmann zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Anschließend erfolgte eine besondere Ehrung für langjähriges Engagement an vorderster Stelle beim Heimatverein: Josef Bernsmann, der Vorgänger des jetzigen Vorsitzenden wurde per Urkunde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Einstimmig erfolgte dann die Wahl Dietmar Hillers zum stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatvereins Herbern. Seine Vorgängerin Mathilde Forsthöfel wechselte in den Beirat und ist nach Heiner Lamkowsky und Margret Tyburzy das dritte neue Mitglied des Beirates. Dafür schieden Dr. Tanja Bessler-Worbs, Christel Homann und Gisela Lamkowsky aus. Egon Zimmermann bedankte sich für ihre langjährige Mitarbeit.