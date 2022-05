Musik für alle Generationen

Der SuB-Express ist für Samstagabend (30. April, 18 Uhr) gerüstet. Denn dann steigt die Open-Air-Party auf dem Gelände der Gaststätte Brüggemann-Rother.

Die Schützenbruderschaft St. Lambertus lädt dazu ein, der SuB-Express sorgt mit Live-Musik für den richtigen Ton. Und dafür haben die Musiker am Donnerstagabend auf dem Hof von Claus Zobel noch eine Extra-Übungseinheit absolviert. Der große Tag kann also kommen. Die Gäste werden heute Abend mit einem bunten Musik-Mix unterhalten. „Wir haben auf jeden Fall ein buntes Paket geschnürt, so dass alle Generationen unbeschwert das Tanzbein schwingen können“, verspricht Manni Hölscher. Karten für die Veranstaltung sind noch an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro (darin sind fünf Wertmarken enthalten) zu bekommen.