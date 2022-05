Musik im Angesicht des Krieges

In der Aula der Profilschule in Herbern spielten die Ensembles der Musikschule Werke von Shostakovich, Johann Sebastian Bach und Vivaldi, aber auch ein bekanntes Volkslied aus der Ukraine.

Als Ekaterina Baranova und Mirjam Brüllmann auf ihren Violinen die ersten Noten des ukrainischen Volksliedes „Oj, u lusi tscherwona kalyna“ anstimmen, ist in der Aula der Profilschule in Herbern zu spüren, wie sich die bis dahin gelöste Stimmung im Publikum ändert. Und das nicht nur, weil unter den Besuchern auch Menschen aus der Ukraine sind, die die bekannte Volksweise leise mitsingen oder Tücher in den ukrainischen Nationalfarben hoch halten. Das Lied handelt von einem Schneeballbaum, der traurig ist und seine Äste hängen lässt. Ihn wieder aufzurichten, davon handelt das Lied und meint damit auch die ganze Ukraine selbst. Ein Land mitten in Europa, das gerade um sein Überleben kämpft. Und das Unterstützung findet in vielen europäischen Staaten. Eine Unterstützung, bei der es auch um die nach Deutschland geflüchteten Menschen geht. Und genau zu diesem Zweck hatte die Musikschule Ascheberg unter der Leitung von Mirjam Brüllmann das Benefizkonzert unter dem Motto #StandWithUkraine am vergangenen Samstag organisiert.

Gekonnte Soli

Auf der Bühne spielten das erst im Herbst 2021 gegründete Streicherensemble der Musikschule ebenso wie das schon länger bestehende Blasorchester. Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Shostakovich, Johann Sebastian Bach und Vivaldi. Mit gekonnten Soli ergänzten dabei Rahel Schmitt am Cello sowie Anton Brüllmann, David Petri, Ekaterina Baranova und Mirjam Brüllmann (alle Violine) das gelungene Benefizkonzert.

Nach der Darbietung sorgte der Förderverein der Profilschule für einen Umtrunk, derweil die Kinder im Publikum auf Tuchfühlung mit den Instrumenten gehen durften. Am Ende kam die stolze Spendensumme von 941,80 Euro zusammen. „Das Geld wollen wir zu gleichen Teilen an die Tafel Ascheberg, die Flüchtlingshilfen St. Lambertus Ascheberg und Integration Ascheberg sowie an das Sozialkaufhaus in Herbern spenden“, erklärte Musikschulleiterin Brüllmann im Gespräch mit den WN.