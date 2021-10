Musik überwindet Sprachbarrieren

Die Musikschule Ascheberg bringt Flüchtlingskindern in einem neuen Angebot einmal in der Woche die Welt der Musik näher. Dahinter steckt der Gedanke, dass Musik die Menschen verbindet, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen.

„Egal woher man kommt, Musik steckt in jedem von uns, und wir können uns darüber verständigen, auch wenn wir die Sprache des anderen nicht sprechen“, ist Mirjam Brüllmann überzeugt. Daher hat sie im September ein neues Projekt der Musikschule Ascheberg in Zusammenarbeit mit der Integrationsmanagerin Verena Kriesinger von der Gemeindeverwaltung und dem Flüchtlings-Sozialarbeiter Mohammed El Gharrafi gestartet.

Die neue Leiterin der Musikschule bringt Flüchtlingskindern aus der Unterkunft am Breil 5 nun einmal in der Woche die Musikwelt näher. Ihr sei es wichtig, dass die Musikschule Ascheberg für alle Menschen in der Gemeinde da sei, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Als Lehrkraft in der musikalischen Früherziehung vermittelt sie besonders gerne Kindern die Welt der Musik.

„Gerade junge Kinder gehen auf Musik noch sehr unvoreingenommen zu“, erklärt Mirjam Brüllmann. „Das finde ich sehr erfrischend.“ Jeden Mittwoch von 17.30 bis 18.15 Uhr macht die Leiterin der Musikschule mit den Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren am Breil 5 Musik. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bei Verena Kriesinger,

0 25 93/6 09 50 11, E-Mail: vkriesinger@ascheberg.de, melden.