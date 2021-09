Musikschuloffensive entfacht ersten Rückenwind

Seit März ist die neue Schulleiterin Mirjam Brüllmann im Einsatz. Seitdem ist schon einiges in der Musikschulleben passiert. Viele neue Projekte sind am Start und auch einige interne Umstrukturierungen wurden vorgenommen. Durch die vom Land Nordrhein-Westfalen initiierte Musikschuloffensive bekommt die Musikschule Ascheberg über einen öffentlich-rechtlichen Zuwendungsvertrag die Möglichkeit, zwei langjährige Lehrkräfte mit Aufgaben in Organisation und Management zu betrauen und ins „Leitungsteam“ zu holen.

Den Startschuss der Musikschuloffensive gab diese Woche Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei einem Pressetermin in der Musikschule Neuss: „Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, verbessern wir die Personalsituation in den öffentlichen Musikschulen: Wir steigern den Anteil der Festangestellten und sichern damit die Qualität der dort geleisteten Arbeit nachhaltig. Es ist ein wichtiges Signal, dass sich bereits rund 50 Kommunen mit dem Land zur Stabilität der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen bekennen. Denn auch wenn das Land nur einen kleineren Anteil an der Gesamtförderung der Musikschulen leisten kann, wollen wir mit unserer Musikschuloffensive und der Verdreifachung der Landesförderung den großen Beitrag würdigen, den die Musikschulen für die kulturelle Basis in ganz Nordrhein-Westfalen leisten. Indem wir den Landesverband der Musikschulen stärken und zusätzliche Mittel für die Digitalisierung bereitstellen, stellen wir auch für die Zukunft ein relevantes und modernes Angebot musikalischer Bildung für die Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen sicher.“

Akkordeonlehrer Ruslan Maximovski ist schon seit 15 Jahren bei der Musikschule Ascheberg tätig. Er übernimmt ab sofort Projektmanagement sowie Instrumentenverwaltung und ist auch für die Sound- und Bühnentechnik der erste Ansprechpartner. Gitarrist und Bassist Erick Paniagua arbeitet seit 2008 in der Musikschule und ist nun für das neue Bandprojekt und die Social-Media-Kanäle der Musikschule Ascheberg zuständig. Eine Jazz Combo befindet sich schon im Aufbau, es sollen noch weitere Bands verschiedener Stilrichtungen entstehen.

Jugendliche zum gemeinsamen Musizieren motivieren

Paniagua motiviert Jugendliche zum gemeinsamen Musizieren, das in letzter Zeit viel zu kurz kam. Auch beim Wochenende der Musikschulensembles soll das Miteinander-Musizieren im Mittelpunkt stehen. Um den Ensembles der Musikschule wieder auf die Sprünge zu helfen, proben alle gemeinsam an einem Wochenende. Es wird von Neustart Kultur, der Impulsförderung des BMCO, unterstützt.

Eine weitere Neuerung bietet die Kooperation der Musikschule Ascheberg mit der neuen Offenen Ganztagsschule. Diese Woche starten Gitarren-AGs, Keyboard-AGs und Cajon-AGs in allen Grundschulen der Gemeinde. Finanziert wird diese Kooperation von der Offenen Jugendarbeit Werne.

Die Musikschule prägt das Kulturleben in Ascheberg und Herbern und möchte auch in modernen Zeiten dieser Verantwortung gerecht werden. Die Digitalisierung schreitet voran, und auch die Musikschule Ascheberg möchte sich digital weiterentwickeln. Es sind konkrete Schritte für das nächste Jahr geplant: die Modernisierung der Homepage, die Anschaffung und Einführung einer neuen Verwaltungssoftware und das Aufleben von Social-Media-Kanälen der Musikschule.