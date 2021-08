Musikstile verschmelzen

Das Trio Firasso tritt in der Reihe Westerwinkelkonzerte am Sonntag (29. August) auf. Dabei kommt es zu einer Verschmelzung von Klezmer- und Tangotraditionen sowie Balkanmusik.

Für das nächste Konzert der Reihe Westerwinkelkonzerte am Sonntag (29. August) um 19 Uhr in der St.-Anna-Kirche in Davensberg sind weiterhin Platzreservierungen möglich. Das Trio Firasso bietet an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm.

Durch die verschiedenen Prägungen der einzelnen Musiker kommt es zu einer Verschmelzung von Klezmer- und Tangotraditionen sowie Balkanmusik. Zu hören sind Robert Beck an der Klarinette, Marko Kassl am Akkordeon und Nils Imhorst am Kontrabass.

Auftritt in der St.-Anna-Kirche Davensberg

Aufgrund der Pandemie finden die Konzerte, die ursprünglich im Schloss Westerwinkel stattfinden sollten, in der Kirche St. Anna in Davensberg statt. Eintrittskarten wird es nicht geben, da in der Kirche aufgrund örtlicher Regeln kein Eintritt genommen werden darf. Die Musikschule vertraut aber darauf, auf Spendenbasis wenigstens den gleichen Betrag zu erhalten wie durch die sonst üblichen Eintrittspreise von 15 Euro, 10 Euro für Schüler und Studenten sowie 7,50 Euro für unter 18-jährige Schüler der Musikschule Ascheberg.

Plätze können unter Angabe der Kontaktdaten unter

0 25 93/95 10 51 oder per E-Mail an info@musikschule-ascheberg.de reserviert werden. Es gelten die Regeln der aktuellen Coronaschutzverordnung. Wer am Konzertabend spontan das Konzert besuchen möchte, sollte seine Kontaktdaten in schriftlicher Form mitbringen, bittet der Veranstalter.