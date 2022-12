„Müssen hier mit offenen Karten spielen“

„Dafür appellieren wir unser noch vorhandenes Kapital so klug es uns möglich ist einzusetzen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Thomas Franzke, in seiner Rede.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stohldreier, verehrte Ratsmitstreiter, liebe Bürger in der Gemeinde Ascheberg, Fangen wir mit den positiven Dingen an:

Der Fahrradweg von Herbern nach Mersch ist nun auf Ascheberger Gebiet fertig gestellt. Die Dorfentwicklung in Ascheberg schreitet sichtbar voran. Unser allgemeines Leben hat sich, zumindest in Bezug auf das Coronavirus einigermaßen normalisiert.

Wir stehen bislang aufgrund von hohen Steuereinnahmen der fleißigen Unternehmen und Erwerbstätigen und der soliden Haushaltsführung der Verwaltung hervorragend da!

Wir als Freie Wähler Ascheberg möchten die heutige Sitzung allerdings auch dafür nutzen, um darauf hinzuweisen, dass nun die langen angekündigten Probleme wie: Der Wachstumszwang, der Klimawandel, elementare Energie und Technikabhängigkeit von Autokratischen Staaten, immer noch überwiegend energetisch schlechter Gebäudebestand und marode Infrastrukturen, sowie das dramatische Artensterben.

Das alles offenbart sich nach Corona und nun durch den Angriffskrieg auf die Ukraine noch einmal drastisch.

Die im letzten Jahr aufgeführten Punkte zu den jeweiligen Ausschüssen aus unserer Haushaltsrede könnten wir nahezu identisch wiederholen. Doch das ist nun hinlänglich und wir wollen unsere Wünsche dieses Jahr nicht noch mal darlegen.

In 2021 lautete der Titel – es gibt kein weiter so – dieser Titel ist nun Programm. Folgende Punkte möchten wir ausdrücklich nicht als Vorwurf gegen die Verwaltung und des Bürgermeisters verstehen. Doch es offenbart sich, wovor ich seit zehn Jahren warne und wir Freien Wähler ebenfalls nun schon seit drei Jahren stehen.

Wie bei Allem, sind unsere allgemeinen und gesellschaftlichen Ansprüche drastisch gestiegen, obwohl diese aus Gründen der Vernunft schon lange hätten sinken müssen. Wie hat es vor nicht allzu langer Zeit gleich funktioniert? – dass fragt man sich … Ein Klassenraum mit Frontalunterricht, 120 m² Wohnraum für eine Familie in einem Einfamilienhaus, keine ständige Erreichbarkeit und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben, einen großen Teil der Technik, die wir nutzen, in Deutschland hergestellt und sogar repariert, Autos mit 50 bis 70 PS ohne Hightech.

Wir stehen auch aus diesen gesamtgesellschaftlichen Gründen vor einem nie dagewesenen Transformationsprozess. Zwingende Investitionen in die Bestandsstruktur der Schulen, Kindergärten, Turnhallen, Kläranlagen, Feuerwehr und des ÖPNV in den kommenden zehn Jahren in einer Höhe, die alle Rahmen sprengen wird.

Wir fordern im Frühjahr, abgesehen von der Feuerwehr in Herbern, eine Priorisierung aller anstehenden Projekte, die in den nächsten zehn Jahren bewerkstelligt werden müssen.

Bevor wir weiter neu bauen müssen die Bestandsgebäude tiefgreifend energetisch modernisiert werden. Es gibt kein Weiter so in Punkto bauen, bauen, bauen. Um hier einen kleinen Auszug aus unseren Gemeindemitteln zu geben:

Unsere ordentlichen Erträge im Gesamtergebnishaushalt liegen bei ca. 36,2 Mio. €.

Personalaufwendungen (8,336 Mio €) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7,449 Mio €) von ca. 15,5 Mio €. Darin enthalten Energiekostensteigerung von ca. 700.000,- €, und auch die Personalkostensteigerungen. Zuschüsse und Kreisumlage – also die Transferaufwendungen von ca. 17,4 Mio. € und noch sonstige ordentliche Aufwendungen von ca. 2,7 Mio. € machen dann schon mal einen fixen Gegenposten von ca. 35,6 Mio. € aus.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen von über 13 Mio. sind uns aber insgesamt zu hoch und müssen dringend priorisiert werden!

Das führt, wenn man den Gesamtfinanzhaushalt nimmt, zu einem Gesamtfehlbetrag von knapp 13,2 Mio. €! Das können wir nur kompensieren, indem wir Kredite aufnehmen und die Liquidität aufbrauchen.

Sind die Ausgleichsrücklagen aufgebraucht bleibt uns nur das Bedienen von Krediten.

Wir müssen hier mit offenen Karten spielen! Wir müssen schon aus Gründen der Vorbildfunktion, die gemeindeeigenen Gebäude energetisch drastisch verbessern und auf die bald gesetzlich geforderten mindestens 65% regenerativer Energie umstellen! Zuerst Bestand klug sanieren, selbst geschaffenen Ansprüche hinterfragen und erst dann, bei unbedingten Bedarf, neues errichten – denn bauen ist immer klimaschädlich!

Wir können nicht neu bauen und anschließend kein Geld mehr inne haben für die Instandsetzung der Bestandsgebäude, für die Gebäude, in denen unsere Kinder lernen und versorgt werden, Investitionen in die Klärtechnik und der regenerativen Energiewende. Für unsere wichtigen Vereine und städtebauliche Verbesserungen nun vor allem in Herbern.

Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht aber wir werden den Gesamthaushalt aus den vorangegangenen Gründen ablehnen und wir fordern eine Neuausrichtung der Planung in Punkto Landkäufe und Baumaßnahmen!

Wir wollen eine stabilisierende, konzeptionelle Vorsorgepolitik, die Umwelt- und Klimaschutz sowie Generationengerechtigkeit priorisiert. Wir wollen eine Vorsorgepolitik, die generationsgerecht haushaltet – das geht nicht, indem wir nun sogar Geld wegzaubern und es Sondervermögen nennen!

Was, verpflichtend von der Gemeinde umgesetzt, nun immerhin auch über 1,4 Mio. € sind.

Der Knackpunkt einer generationengerechten Finanzpolitik ist die zukünftige Entwicklung der Aufwendungen, der Investitionskredite, der Kassenkredite und der finanziellen Ausstattung durch Kreis, Land und Bund.

Wie lange haben wir nun alle diskutiert über demografischen Wandel, Klimakollaps, Flüchtlingsströme, Artensterben. Und obwohl wir glücklicherweise die Flüchtlingskrisen ganz

toll meistern und glücklicherweise noch keine Wetterkatastrophe Ascheberg getroffen hat, so ist das, nun alles REALITÄT.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitstreiter im Rat, liebe Bürgerinnen und Bürger, also müssen wir auch jetzt nach vorne sehen und uns unaufgeregt auf das neue Vorbereiten.

Dafür appellieren wir unser noch vorhandenes Kapital so klug es uns möglich ist einzusetzen.

Wir möchten uns trotzdem bedanken bei unserem Fachgruppenleiter für Finanzen, Stefan Feige, für die Ausarbeitung und Hilfe bei der Deutung des Haushaltsplans.

Wir bitten, unsere Ablehnung nicht als mangelndes Vertrauen, an unseren Kämmerer zu verstehen.

Wir bedanken uns für einen respektvollen Umgang im Rat und wünschen allen nun zunächst ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für ein neues Jahr mit Herausforderungen – Packen wir es an!