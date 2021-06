Mutter der Kita geht in Rente

Sie ist die Mutter der Kita St. Hildegardis. Seit dem ersten Tag im Herbst 1988 leitet sie die Einrichtung. Am 30. Juni hat Ulla Bubolz ihren letzten Arbeitstag. Nach 45 Jahren als Erzieherin geht sie offiziell am 1. August in den wohlverdienten Ruhestand. Nachfolgerin wird – WN berichteten – Marion Treimer, die schon seit über 15 Jahren in der Einrichtung an der Bodelschwinghstraße tätig ist.

Die junge Frau aus Werne war gemeinsam mit Mechthild Eggenstein vor 33 Jahren für gut zwei Dutzend Kinder zuständig, als der zweite Kindergarten in Herbern eröffnet wurde. Der damalige Standort der Realschule Ascheberg, die frühere Bodelschwingh-Schule, wurde zum Kindergarten umgebaut. Die Planungen hierfür hatte Bubolz stets im Blickfeld, denn 1987 hatte sie als Elternzeitvertretung von Karola Mennemann die Leitung im St. Benedikt Kindergarten übernommen. „Da zeichnete sich schon ab, dass langfristig ein Kindergarten nicht mehr ausreicht.“

Die Steppkes in der Kita St. Hildegardis üben mit Leiterin Ulla Bubolz schon einmal die Abschiedswelle. Nach 33 Jahren verabschiedet die Gründungsleiterin sich in den Ruhestand. Foto: Isabel Schütte

Wenn die heute 65-Jährige an die Anfänge zurückblickt – eröffnet wurde die Kita am 17. September 1988 – muss sie schmunzeln. „Die Tür war zur Eröffnung nicht fertiggestellt. Die Kinder mussten durchs Fenster rein gehoben werden.“ Mit 25 Steppkes ging es los. Der Elternrat wurde von Bubolz und Eggenstein bei den Versammlungen bekocht. „Das war alles ganz anders als heute. Früher wurden Erzieherinnen als Basteltanten abgestempelt, heute sind wir Entwicklungsbegleiter“, betont die angehende Rentnerin.

In über drei Jahrzehnten hatte Bubolz vier „Chefs“ (Heinz Wigger, Rudolf Kruse, Carsten Franken und Stefan Schürmeyer). Bis vor ein paar Jahren mussten die Pfarrer sich um viele Dinge in den Einrichtungen kümmern. Heute ist dafür die Verbundleiterin da.

Die Kita St. Hildegardis wurde stetig größer und die pädagogische Arbeit veränderte sich. Während es am Anfang 25 Kinder und zwei Erzieher waren, sind es heute 100 Kinder und 20 Mitarbeiter. Früher gingen die Kinder zwei Jahre in den Kindergarten bevor es in die Schule ging. Heute fängt die Betreuung mit sechs Monaten an. Dokumentationen spielen nun eine große Rolle, was natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Bubolz leitete die Kindertagesstätte stets mit Engagement und viel Freude. Die merkte man ihr vor allem im Umgang mit den Kindern an, welche ihre „Ulla“ vermissen werden.

Bei der Eröffnung 1988 erhielt Ulla Bubolz den Schlüssel von Pfarrer Heinz Wigger Foto: WN-Archiv

Besonders am Herzen lag der Kita-Leiterin die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Umweltbewusstsein zu verbreiten und die damit verbundene naturwissenschaftliche Bildung waren Themen, die in ihrer täglichen Arbeit eine große Rolle spielten. Bei den kleinen und großen Leuten stieß sie auf viel Gegenliebe. Bubolz‘ herzliche und offene Art nimmt die Kinder, Eltern und Kollegen auch 45 Jahren ein. „Sie war sich für keine Arbeit zu schade, sprang überall ein, wo Hilfe notwendig war“, sagt Erzieherin Silke Romberg. Sie ist dankbar für die vergangenen Jahre, sich sie unter Bubolz gearbeitet hat.

Dass die Nachfolge mit Marion Treimer gut geregelt ist freut die 65-Jährige. „Da fällt der Abschied leichter. Es ist jetzt Zeit, die Dinge in jüngere Hände zu legen.“

Nachfolgerin ist gut vernetzt

Ein großes Dankeschön gibt Bubolz an ihr Team und auch die Eltern weiter. „Die gute Zusammenarbeit hat vieles einfacher gemacht. Auch Marion Treimer ist sehr gut vernetzt und das ist gerade hier im Dorf sehr wichtig.“

Für ihren neuen Lebensabschnitt hat Bubolz noch keine konkreten Pläne außer einen. „Mit meinem Mann Motorrad fahren und mit unseren fünf gemeinsamen Kindern und neun Enkelkindern nach Schottland reisen. Ansonsten habe ich mir nie etwas für die Rente aufgehoben. Was ich machen wollte habe ich gemacht. Das Wichtigste ist aber, gesund zu bleiben.“