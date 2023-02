Mutter mit Schockanruf betrogen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag (8. Februar) in dem Bereich Wiedau und Burgstraße in Davensberg Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, Taxis oder auffällige Personen gesehen haben.

Betrüger waren mit einem Schockanruf bei einer Davensbergerin erfolgreich. Am Montag (8. Februar) erhielt sie einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung befand sich ein falscher Staatsanwalt, der sich mit dem Nachnamen Schmidt vorstellte, heißt es im Polizeibericht. Dieser gab an, dass ihr Kind einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Gewahrsam sitze. Für die Freilassung benötige es 25.000 Euro. Die Davensbergerin gab an, lediglich Uhren zu besitzen.

Rund eine Stunde später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnung der Frau. Die Davensbergerin übergab ihm zwei Uhren.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bei der Übergabe trug er ein schwarzes Sweatshirt und eine graue Hose.

Die Polizei fragt: Wer hat gegen 14 Uhr in dem Bereich Wiedau und Burgstraße in Davensberg Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, Taxis oder auffällige Personen gesehen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0 25 91/79 30 entgegengenommen.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät:

Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Bei Zweifeln: Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110.

Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat.