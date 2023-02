Filmemacher präsentiert Dokumentation des Herberner Jubiläumsschützenfestes

Über eineinhalb Jahre hat es von der Idee bis zum fertigen Schnitt gebraucht. Filmemacher und Regisseur Mario Canu hat die Vorbereitungen rund um das Schützenjubiläum 2022 in Herbern in einem Film verewigt. Eine Stunde und 50 Minuten dauert die Dokumentation. Nun herrscht große Spannung vor der Premiere.

„200 Jahre Bürgerschützenverein in Herbern“: 2022 wurde dieses Jubiläum drei Tage lang gebührend gefeiert. Filmemacher und Regisseur Mario Canu hat die Vorbereitungen rund um das Schützenjubiläum in einem Film verewigt. Eine Stunde und 50 Minuten dauert die Dokumentation. Die Filmpremiere findet am 4. März (Samstag) um 13.30 Uhr im Capitol Cinema Center in Werne statt. Die Vorstellung ist schon jetzt restlos ausverkauft.