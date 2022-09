Nachhaltiges Naturerlebnis

Wandern und Radfahren in der Natur hält fit und gesund und belastet zudem keineswegs die Umwelt.

Zum 50. Wandertag durch die Davert hat sich der Heimatverein Davensberg mit seinem Programm auch der derzeit laufenden Klimaschutzwoche angeschlossen.

Auf den ausgewiesenen Wanderwegen der Davert können große oder kleine Runden zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Der erste Wandertag hat im Jahr 1971 stattgefunden, damals stand „Trimm dich“ für die Erwachsenen und Jugendlichen und Kinder auf dem Programm. In all dem Jahren dazwischen wurde der Wandertag immer größer und beliebter und zählte in den 80er-Jahren bis zu 1300 Teilnehmer.

Wandern und Radfahren sowie sportliche Betätigungen in der Natur haben insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie großen Zulauf erlangt, sodass es in diesem Jahr umso spannender ist, wie viele Ausflügler es in die einzigartige Naturlandschaft rund um die Emmerbachaue verschlägt. Mit etwas Glück und Kenne lassen sich dort am Wegesrand seltene Pflanzen und Insekten entdecken. Heckrinder und Konikpferde können von der Aussichtsplattform beobachtet werden.

Der Heimatverein lädt am Sonntag (4. September) dazu ein, die Natur zu erleben, verbunden mit Geselligkeit und Verpflegung. Denn Erbsensuppe, Snacks, Bratwurst und gekühlte Getränke warten an an den Stempelstellen und am Burgturm, der zur Besichtigung geöffnet ist.