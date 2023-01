Nächste Brücke fällt im Februar

Der Ausbau der Autobahn 1 auf sechs Fahrspuren schreitet voran. Dazu muss unter anderem die Brücke Amelsbürener Straße in Davensberg abgerissen werden. Der Termin dafür steht jetzt fest: Ab 3. Februar ist die Autobahn dafür ein Wochenende voll gesperrt.

Autobahn-Ausbau: Amelsbürener Straße in Davensberg für mehrere Monate gesperrt

Dass da etwas Großes auf sie zukommt, wissen Autofahrer spätestens seit September 2022. Da hat die Autobahn Westfalen den Zeitplan für den sechsstreifigen Ausbau der A 1 zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal und der Anschlussstelle Ascheberg genannt. Auf einer Gesamtlänge von 9,5 Kilometern wird die Autobahn bis 2027 in zwei Bauabschnitten verbreitert. Zur Vorbereitung müssen zehn Autobahnbrücken abgerissen und neu gebaut, drei erweitert und eine Brücke instand gesetzt werden. Bei einer weiteren ist noch unklar, ob diese neugebaut wird. Der zweite Brücken-Abriss naht – und er betrifft erstmals Ascheberger Gebiet. Am ersten Februar-Wochenende wird in Davensberg die Brücke im Zuge der Amelsbürener Straße (K 39) über der A 1 abgerissen. Das teilte Mirko Heuping, Sprecher der Autobahn GmbH Westfalen, auf WN-Anfrage mit.