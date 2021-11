Nächste Ehrenrunde steht bevor

Wenn in einer Woche der Bau- und Planungsausschuss tagt, fehlt ein Thema auf der Tagesordnung, das die Verwaltung für den Herbst avisiert hatte. Doch der Bebauungsplan H 33 Gewerbegebiet Ondrup wird in diesem Jahr das Ziel nicht mehr erreichen. Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen im Ascheberger Rathaus, stellt für die Sitzung allenfalls einen Bericht in Aussicht: „Wir prüfen gerade, ob wir den Plan erneut öffentlich auslegen.“ Die Verwaltung sei dabei, einen entsprechenden Entwurf und die aktuellen Wünsche auf Betriebsansiedlungen in Herbern abschließend zu bewerten. Ziel sei, Pläne und Wünsche in Einklang zu bringen.

Die Bürgerinitiative gegen das Industriegebiet hat in einem Schreiben an Bürgermeister Thomas Stohldreier gerade gefordert, dass zum aktuellen Stand des Bebauungsplans H 33 eine Bürgerveranstaltung einberufen werden soll, damit die Interessierten informiert werden und die Bevölkerung ihre Fragen stellen kann.

Herberner Bürger sind es auch, die mit Eingaben bei Behörden und sogar beim Petitionsausschuss des Landtages das Verfahren zu einer zähen Angelegenheit werden lassen, weil die Bauverwaltung neben dem dicken Paket, das bei der Offenlage im Frühling dieses Jahres geschnürt wurde, auch diese Fragen zu beantworten hat.

Der Bauamtsleiter lässt sich nicht entlocken, warum die Pläne erneut öffentlich ausgelegt werden sollen. Üblicherweise muss es zum bisherigen Verfahren gravierende Änderungen geben. Van Roje widerspricht der Vermutung nicht, dass aus dem Industrie- ein Gewerbegebiet werden könnte: „Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, warum wir das machen.“ Auch aus den Fraktionen gibt es Signale, dass ein Neuanlauf mit veränderten Grundlagen genommen werden könnte. Die Antwort gibt es vielleicht am 25. November (Donnerstag) im Fachausschuss.

Das Gebiet ist im Grunde zweigeteilt zu sehen. Im vorderen Bereich an der Lindenstraße soll der Löschzug Herbern der Freiwilligen Feuerwehr ein neues Gerätehaus erhalten. Das weitere Industriegebiet wird sich gegenüber Südfeld/Südkamp sowie hinter Gewerbegebiet Vogelrute und der Gärtnerei Annegarn entwickeln. Die Gegner argumentieren, dass sich dort dann etwa eine Müllverbrennungsanlage ansiedeln könne. Die Verwaltung beteuerte bisher stets, dass sie über den Grundstücksverkauf steuern werde, dass so ein Betrieb dort ausgeschlossen werde. Zudem passe das räumlich nicht.

Van Roje versichert, dass der aktuelle Stand des Bauleitverfahrens den Bau des Feuerwehrgerätehauses nicht verzögern werde. In einem sogenannten Lenkungsausschuss bereiten Gemeinde und Freiwillige Feuerwehr gerade die Pläne für einen Neubau vor. Der ist angesichts der räumlichen Verhältnisse an der Bernhardstraße dringend nötig.