Nächtliche Beutezüge häufen sich

Die Profis kommen in der dunklen Jahreszeit ins Dorf, um bei Einbrüchen Beute zu machen. Im Sommer ist es für die Polizei bei solchen Taten ruhiger. Nicht in Ascheberg. Dort häufen sich Einbrüche, besonders in der Nacht.

Die klassischen Einbrecher kommen in der dunklen Jahreszeit. Sie fahren bevorzugt in der Dämmerung von der Autobahn ins Dorf, um Beute zu machen. Deswegen ist es für die Polizei des Kreises Coesfeld im Einbruchssektor aktuell eher ruhig. Allerdings nicht in Ascheberg. An Rohlmanns Weide machten unbekannte Täter zuletzt Beute, an der Uhrwerkerstraße zu viel Lärm. „Wir beobachten schon, dass sich in Ascheberg die Einbrüche, gerade die nächtlichen Einbrüche, seit einigen Wochen häufen“, bestätigt Polizeisprecherin Britta Venker den Eindruck der Ascheberger, es könne sich um eine Serie handeln.